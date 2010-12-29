دکتر علی محمد ساجدی در مورد انگیزههایش برای رفتن به سمت رشته تخصصی خویش گفت: من اصل رشته تخصصیام را آگاهانه انتخاب کردم زیرا شخصاً در دوره تحصیلات دانشجوییام دو سه بار رشته عوض کردم تا اینکه درآخر رشته الهیات و فلسفه اسلامی را آگاهانه به آن رسیدم. از آن جهت هم به این رشته روی آوردم برای اینکه بتوانم پیامآور خوبی برای نسل جوان برای دعوت آنان به عقاید اسلامی و همچنین تصحیح این عقاید و رفع شبهات منکرین و مخالفین دین و عقیده باشم. اینکه به نحوی بتوانم دردنیای امروز با سلاح فکر و اندیشه و برهان از مبانی دینیامان دفاع بکنم.
وی افزود: در این زمینه یکی از مشوقهای من در زندگیام استاد شهید مطهری بود وقتی که با آثار ایشان آشنا شدم بسیار به رشته ایشان علاقهمند شدم . رشته فلسفه اسلامی و حکمت الهی که ایشان بطور تخصصی دنبال میکردند و با همین رویکرد عقلی در کتب و آثار خودشان درباره اسلام و در راه تبلیغ اسلام قلم زدند و سخن گفتند بیشتر مشوقم شد و استاد ایشان یعنی علامه طباطبایی نیزهمچنین.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز درمورد مطرح بودن انگیزههایش در حال حاضر هم، چنین اظهار داشت: من الان پشیمان نیستم که این رشته را انتخاب کردم. زیرا قبل از این رشته ریاضی میخواندم و این رشته را تغییر دادم و به فلسفه اسلامی مشغول شدم و به این رشته آمدم و تاکنون نیز در این زمینه قدمهای مثبتی برداشتهام.
ساجدی درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی خود نیز گفت: من با یکی از مهمترین پرسشهایی که در زمینه رشته تخصصی خود با آن مواجهم این است که ببینم چگونه میتوانم اندیشههای فلسفی و کلامی که در آراءبزرگان ما مثل ابن سینا،شیخ اشراق،ملاصدراو دیگران است اینها را به زبان روز برای دانشجویان بیان بکنم. بتوانم با تکیه بر همین اندیشهها به شبهانی که هم اکنون درباره اصل فلسفه دین و ضرورت دین مطرح است در باره مسائل مهم خداشناسی و مسائل مهم عقیدتی مثل نبوت و امامت پاسخ گویم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین همواره دنبال این بودهام که به نحوی تطبیقی بین آنچه را که از سنت کلامی و فلسفی اندیشمندان مسلمان فرا گرفتم با آن روندی که در فلسفه غرب وجود دارد و یا پرسشهای مهمی که در فلسفه غرب راجع به مسائل عقیدتی وجود دارد بتوانم اینها را استخراج کنم و با تفکر امروزی آنها را نقد کنم.
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