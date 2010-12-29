دکتر علی محمد ساجدی در مورد انگیزه‏هایش برای رفتن به سمت رشته تخصصی خویش گفت: من اصل رشته تخصصی‏ام را آگاهانه انتخاب کردم زیرا شخصاً در دوره تحصیلات دانشجویی‏ام دو سه بار رشته عوض کردم تا اینکه درآخر رشته الهیات و فلسفه اسلامی را آگاهانه به آن رسیدم. از آن جهت هم به این رشته روی آوردم برای اینکه بتوانم پیام‌آور خوبی برای نسل جوان برای دعوت آنان به عقاید اسلامی و همچنین تصحیح این عقاید و رفع شبهات منکرین و مخالفین دین و عقیده باشم. اینکه به نحوی بتوانم دردنیای امروز با سلاح فکر و اندیشه و برهان از مبانی دینی‌امان دفاع بکنم.

وی افزود: در این زمینه یکی از مشوقهای من در زندگی‏ام استاد شهید مطهری بود وقتی که با آثار ایشان آشنا شدم بسیار به رشته ایشان علاقه‏مند شدم . رشته فلسفه اسلامی و حکمت الهی که ایشان بطور تخصصی دنبال می‏کردند و با همین رویکرد عقلی در کتب و آثار خودشان درباره اسلام و در راه تبلیغ اسلام قلم زدند و سخن گفتند بیشتر مشوقم شد و استاد ایشان یعنی علامه طباطبایی نیزهمچنین.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز درمورد مطرح بودن انگیزه‏هایش در حال حاضر هم، چنین اظهار داشت: من الان پشیمان نیستم که این رشته را انتخاب کردم. زیرا قبل از این رشته ریاضی می‎خواندم و این رشته را تغییر دادم و به فلسفه اسلامی مشغول شدم و به این رشته آمدم و تاکنون نیز در این زمینه قدمهای مثبتی برداشته‏ام.

ساجدی درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی خود نیز گفت: من با یکی از مهمترین پرسشهایی که در زمینه رشته تخصصی خود با آن مواجهم این است که ببینم چگونه می‏توانم اندیشه‏های فلسفی و کلامی که در آراءبزرگان ما مثل ابن سینا،شیخ اشراق،ملاصدراو دیگران است اینها را به زبان روز برای دانشجویان بیان بکنم. بتوانم با تکیه بر همین اندیشه‏ها به شبهانی که هم اکنون درباره اصل فلسفه دین و ضرورت دین مطرح است در باره مسائل مهم خداشناسی و مسائل مهم عقیدتی مثل نبوت و امامت پاسخ گویم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین همواره دنبال این بوده‏ام که به نحوی تطبیقی بین آنچه را که از سنت کلامی و فلسفی اندیشمندان مسلمان فرا گرفتم با آن روندی که در فلسفه غرب وجود دارد و یا پرسشهای مهمی که در فلسفه غرب راجع به مسائل عقیدتی وجود دارد بتوانم اینها را استخراج کنم و با تفکر امروزی آنها را نقد کنم.