جابر تواضعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سفر اخیرم به حج تمتع تصمیم دارم کتابی از این با نام "سفرنامه‌ای به حج" را منتشر کنم که به احتمال فراوان تا پایان فروردین‌ماه نگارش آن به پایان می‌رسد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره "تفاوت این سفرنامه با دیگر کتاب‌های مشابه چه خواهد بود؟" اظهار کرد: این کتاب از نظر بیان و دیدگاه متفاوت خواهد بود.

تواضعی ادامه داد: سفر به حج برایم کاملا اتفاقی بود و به همین دلیل با سئوال‌های خاصی پا به این سفر گذاشتم و همین مساله سبب شد نوشتن در مورد این سفر برایم به تعبیری خاص باشد.

وی با اشاره به اینکه تمام سعی خود را برای منحصر به فرد کردن این اثر به کار خواهم بست، اضافه کرد: این کتابی به نوعی چالش و پاسخ خواهد بود به طوری که مخاطب برای سئوال‌های دیگری که در ذهنش نقش می‌بنندد پاسخ پیدا خواهد کرد.

نویسنده کتاب زیر درخت انجیر بیان کرد:‌ شاید این سفرنامه را به صورت پاورقی در نشریات چاپ کنم و از بازخورد آن در میان مردم برای کتاب شدنش کمک بگیرم.