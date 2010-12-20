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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۷:۵۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انجام اعمال خیر و حتی داشتن فکر و نیت مثبت در جهت کمک و مساعدت به دیگران اجر و پاداش دنیوی و اخروی بسیاری دارد، خوب است همانگونه که می‌خواهیم خداوند هرگز ما را از درگاه خود رد نکند، تا حد ممکن در برخورد با همنوعان اینگونه بوده و از هیچ کمکی دریغ نکنیم.

آیه روز:

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ .

گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایى و به ما رحم نکنى بطور حتم از زیانکاران خواهیم بود .

سوره اعراف، آیه 23

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

اِنَّ اَسرَعَ الخَیرِ ثَوابا البِرُّ وَ اِنَّ اَسرَعَ الشَّرِّ عِقابا البَغىُ .

پاداش نیکوکارى زودتر از هر کار خوب دیگرى مى‏ رسد و کیفر ستم و تجاوز زودتر از هر کار بد دیگرى گریبان مى ‏گیرد.

خصال، ص 110، ح 81

کد مطلب 1211209

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