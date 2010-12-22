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۱ دی ۱۳۸۹، ۸:۱۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: گاهی حرکت در مسیر نیکی و دقت نظر در اعمال، دشوار بنظر می‌رسد اما باید توجه داشت که این سختی ظاهری در نهایت به آرامشی درونی و رضایت خاطری شعف‌برانگیز منجر خواهد شد .

آیه روز:

إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِینَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ أَجْرًا عَظِیمًا .

مگر کسانى که توبه کردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند و به خدا تمسک جستند و دین خود را براى خدا خالص گردانیدند که [در نتیجه] آنان با مؤمنان خواهند بود و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید .

سوره نساء، آیه 146

حدیث امروز:

امام علی (ع):

مَن أجهَدَ نَفسَهُ فى إصلاحِها سَعِدَ، مَن أهمَلَ نَفسَهُ فى لَذّاتِها شَقِىَ وَ بَعُدَ.

هر کس براى اصلاح خود، خویشتن را به زحمت بیندازد، خوشبخت مى ‏شود هر کس خود را در لذت‏ها رها کند، بدبخت مى ‏گردد و بى ‏بهره مى‏ ماند.

غررالحکم، ح 8246 و ح 8247

کد مطلب 1211210

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