راديو " سوا" نتوانست چهره آمريكا را در منطقه خاورميانه ترميم كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي الخليج ، گزارش مقدماتي صادره از وزارت امور خارجه آمريكا تصريح كرد كه راديو آمريكايي " سوا" كه به زبان عربي در خاورميانه برنامه پخش مي كند در انجام ماموريت هاي محوله شكست خورده است .



اما مسئولان وزارت امور خارجه آمريكا گفته اند اين نتيجه گيري نظر كلي مسئولان اين وزارتخانه و شخص كالين پاول را منعكس نمي كند.

دستگاه بازرسي كل وزارت امور خارجه آمريكا اين گزارش سخت را درباره راديو سوا آماده كرده است .

راديو" سوا" از دو سال پيش با هدف جلب افكارعمومي منطقه خاورميانه تاسيس شد . هزينه سنگين مالي اين راديو رسما از سوي كاخ سفيد تامين مي شود .



گزارش وزارت خارجه آمريكا به اين اشاره مي كند كه اين راديو به خاطر اولويت دادن به برنامه هاي شاد و جنگ (به ضم جيم) و موسيقي پاپ براي جلب جوانان منطقه خاورميانه، نتوانست در معرفي آمريكا به شنوندگانش موفق عمل كند.