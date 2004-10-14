  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۷

اعتراف صريح وزارت امور خارجه آمريكا :

راديو " سوا" نتوانست چهره آمريكا را در منطقه خاورميانه ترميم كند

وزارت امور خارجه آمريكا در گزارشي اقرار كرد راديو آمريكايي " سوا" در انجام ماموريت هاي محوله به ويژه ماموريت تلاش براي بهبود چهره اين كشور در خاورميانه و جذب افكار عمومي اين منطقه شكست خورده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي الخليج ، گزارش مقدماتي صادره از وزارت امور خارجه آمريكا تصريح كرد كه راديو آمريكايي " سوا" كه به زبان عربي در خاورميانه برنامه پخش مي كند در انجام ماموريت هاي محوله شكست خورده است .

اما مسئولان وزارت امور خارجه آمريكا گفته اند اين نتيجه گيري نظر كلي مسئولان اين وزارتخانه و شخص كالين پاول را منعكس نمي كند.

دستگاه بازرسي كل وزارت امور خارجه آمريكا اين گزارش سخت را درباره راديو سوا آماده كرده است .

راديو" سوا" از دو سال پيش با هدف جلب افكارعمومي منطقه خاورميانه تاسيس شد . هزينه سنگين مالي اين راديو رسما از سوي  كاخ سفيد تامين مي شود .

گزارش وزارت خارجه آمريكا به اين اشاره مي كند كه اين راديو به خاطر اولويت دادن به برنامه هاي شاد و جنگ (به ضم جيم) و موسيقي پاپ براي جلب جوانان منطقه خاورميانه،  نتوانست در معرفي آمريكا به شنوندگانش موفق عمل كند.

کد مطلب 121130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها