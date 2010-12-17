نصب هولوگرام بر روی کیت های تشخیص HIV الزامی است

مهندس سعید رضا شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از هولوگرام به عنوان علامت مشخصه ای غیر قابل جعل یاد کرد و افزود: نصب هولوگرام بر تجهیزات پزشکی باعث تشخیص آسان کالای مجاز و غیر مجاز می شود.

وی با اشاره به نصب حدود 4 میلیون هولوگرام بر روی تجهیزات پزشکی، گفت: در این هولوگرامها شماره سریال و سایر مشخصات مورد نیاز کالا ثبت شده است.

شاهمرادی با عنوان این مطلب که تجهیزات دندانپزشکی به عنوان اولین کالاهای پزشکی بودند که هولوگرام دار شدند، افزود: سایر کالاهای پزشکی که از حساسیت بالایی در زمینه سلامت مردم برخوردارند مانند لنزهای داخل چشمی و کیتهای تشخیص HIV نیز موظف به نصب هولوگرام شده اند.

مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از عدم نصب هولوگرام بر روی کالاها در مبدا تولید به عنوان یکی از مشکلات حال حاضر برای تشخیص کالاهای مجاز و غیرمجاز نام برد و گفت: سه هزار و 600 شرکت فعال در زمینه تجهیزات پزشکی با دریافت اطلاعات مورد نیاز شناسنامه دار شده اند.

وی ادامه داد: با شناسنامه دار شدن شرکتهای تولید و عرضه کننده تجهیزات پزشکی امکان ردیابی کالاهای بی کیفیت و قاچاق میسر گردیده است.