سرنوشت معدنکاران در عمق 600 متری معادن کرمان همچنان در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان در حالیکه ظهر روز سه شنبه هفته گذشته بر اثر ریزش مجدد معادن زغالسنگ هجدک در شهرستان راور چهار معدنچی این معادن بار دیگر دچار سانحه شدند همچنان داستان این سانحه ادامه دارد و حضور خانواده های معدنکاران در محل و نگرانی آنها تداعی گر معدنکاران شیلیایی است.

در این حادثه تاکنون مرگ یک نفر از معدنچیان قطعی شده است و جسد وی روز بعد از حادثه در روز چهارشنبه از عمق 600 متری معدن هجدک بیرون کشیده شد اما متاسفانه پس از گذشت چهار روز همچنان سرنوشت سه معدنکار دیگر همچنان نامشخص است.

این در حالی است که به دلیل عمق بسیار زیاد معدن و شدت سانحه و عدم جریان هوا در این قسمت از معدن و احتمال نشست گاز امکان زنده بودن سه معدنکار متاسفانه بسیار کم تخمین زده می شود اما تلاشها در راستای آوار برداری معدن و رسیدن به منطقه سانحه همچنان توسط امداد گران ادامه دارد.

تلاشها برای بیرون آوردن معدنکاران در حالی ادامه دارد که خانواده های این افراد در محوطه معدن همچنان در انتظار خارج کردن آنها از زیر آوار معدن هستند.

خانواده کارگران با نگرانی اوضاع را دنبال می کنند

نکته قابل تامل اینکه گروه ایمنی وزارت صنایع و معادن که به صورت زمینی به سمت این معدن در حال انتقال بودند در میانه راه دچار حادثه شده اند و هم اکنون اعضای این گروه امدادی و کارشناسان در یکی از بیمارستانهای کرمان بستری شده اند.

با این وجود طبق اعلام مسئولان آوار برداری برای رسیدن به کارگران در اعماق معدن ادامه دارد و مطابق پیشرفت انجام شده به نظر می رسد که صبح جمعه به محل ریزش برسند.

عکس تزئینی است

شمال استان کرمان در شهرستانهای زرند، راور و کوهبنان دارای معادن غنی زغالسنگ است که هزاران نفر از مردم این مناطق در این معادن در حال اشتغال هستند اما پس از واگذاری معادن زغالسنگ کرمان به بخش خصوصی و عدم رعایت نکات ایمنی و استانداردها در برداشت زغالسنگ کارگران معادن کرمان طی دو سال اخیر شاهد سوانح زیادی بوده اند به طوریکه قریب به سی نفر تاکنون در معادن زغالسنگ کرمان جان خود را از دست داده اند و دهها نفر نیز مصدوم شده اند.

افزایش ایمنی معادن باید از حرف به عمل تبدیل شود

هر چند که مسئولان پس از بروز هر حادثه در این معادن بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معادن صحبتهای زیادی را انجام داده اند اما در نهایت چند ماه بعد شاهد بروز سانحه ای جدید هستیم.

دلیل عمده این سوانح در معادن کرمان عمق بسیار زیاد معادن زغالسنگ کرمان، عدم توجه صاحبان معادن در خصوص رعایت نکات ایمنی و همچنین بهره برداری از رشهای سنتی برای استخراج زغالسنگ است.

این در حالی است که به دلیل کاهش بسیار زیاد قیمت زغالسنگ در بازار های جهانی صنعت زغالسنگ با چالش مواجه شده است و میزان قابل توجهی از زغالسنگ معادن کرمان در زرند و همچنین معادن دپو می شود.

هر چند بسیاری از کشورها به سمت جایگزین کردن سوخت پیش می روند اما زغالسنگ همچنان در بسیاری از صنایع همچنان سوخت غالب است و با توجه به اهمیت زغالسنگ کرمان لزوم تحول در این بخش بسیار مهم است و وقت آن رسیده که مسئولان مربوطه پس از بروز سوانح غم انگیز در معادن کرمان سرانجام برای برطرف کردن مشکلات معادن کرمان چاره اندیشی کنند.

بهره برداری سنتی از معادن مهمترین عامل سوانح است

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بازرسی های مداوم از معادن استان کرمان انجام می شود و این روال با جدیت ادامه خواهد یافت.

کارگران معادن کرمان

سید جواد منصوری در ادامه دلیل اصلی بروز سوانح را عدم رعایت نکات ایمنی دانست و ادامه داد: کارگران باید در راستای رعایت نقاط ایمنی دقت بیشتری انجام دهند.

وی مهمترین دلیل بروز سوانح در معادن کرمان را استخراج به روشهای سنتی دانست و خواستار استفاده از روشهای نوین روز شد.

منصوری اضافه کرد: افزایش آگاهی معدنکاران از موارد ایمنی و کاهش آمار سوانح معادن استان از اهداف تعیین شده است.

افزایش سطح ایمنی معادن کرمان ضروری است

رئیس مرکز تحقیقات حفاظت بهداشت وزارت کار نیز در خصوص شرایط معادن کرمان با اشاره به وجود معادن فراوان در کرمان خواستار توجه بیشتر مسئولان در افزایش سطح ایمنی معادن شد.

علی مصریان چندی پیش در سمینار ایمنی معادن کرمان اظهار داشت: استان کرمان معادن بسیاری را در خود جای داده است که با توجه به حجم معادن و تعداد کارگران معادن افزایش سطح ایمنی معادن در کرمان ضروری است.

وی تصریح کرد: رویکرد استفاده از تکنولوژی های مدرن به جای روشهای سنتی در معادن الزامی است و مسئولان این معادن باید توجه بیشتر در خصوص ایمنی معادن داشته باشند.

مصریان عنوان کرد: امیدوارم با آموزش و بهینه سازی صنایع، کاهش حوادث ناشی از کار در کشور انجام شود و کارگر و کارفرما برای آموزش نکات ایمنی و بهینه سازی کارگاه ها احساس تکلیف کنند.

