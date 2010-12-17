حرکت دسته زینبیه اعظم زنجان ساعت 14 امروز آغاز می شود

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به حرکت دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان در روز یازدهم محرم، افزود: امیدواریم امسال نیز همچون سال های گذشته شاهد حضور گسترده عزاداران حسینی و ارادتمندان به شیر زن دشت کربلا در این مراسم باشیم.



وی با بیان اینکه حرکت دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان رأس ساعت 14 امروز آغاز خواهد شد، ادامه داد: هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم انجام شده است.



احدیان با بیان اینکه دسته زینبیه اعظم زنجان بصورت پخش مستقیم از شبکه های سراسری پخش خواهد شد، افزود: مراسم حرکت دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان به طور مستقیم از شبکه استانی اشراق و شبکه های سراسری پخش خواهد شد.



مسئول اطلاع رسانی مسجد زینبیه زنجان با بیان اینکه امسال طرح خادمین افتخاری حضرت زینب (س) جهت جمع آوری نذورات، حفاظت، انتظامات و تبلیغات اجرا خواهد شد، ادامه داد: امسال 300 نفر همیار محرم در برگزاری هرچه باشکوه دسته حسینیه اعظم شرکت خواهند کرد.

احدیان با بیان اینکه عزاداران نذورات خود را به افرادی تعین شده که لباس متحدالشکل که به صورت دونفره در حال حرکت در بین عزاداران هستند پرداخت کنند، افزود: امسال هزار و 500 نفر در برگزاری هرچه باشکوه تر و منظم دسته زینبیه اعظم زنجان مشارکت خواهند داشت.

وی از حضور 300 نفر عوامل برای تصویربرداری و پخش مستقیم دسته زینبیه اعظم زنجان خبر داد و گفت: 11 دوربین تصویربرداری و همچنین تصویربرداری هوایی برای پخش عزاداری دسته زینبیه اعظم زنجان فعالیت خواهد داشت.

به گفته احدیان 60 عکاس و خبرنگار نیز پوشش تصویری و خبری دسته باشکوه زینبیه را برعهده دارند.

احدیان همچنین با اشاره به اسکان بخشی از مشتاقان و دوستداران ابا عبدالله حسین (ع) که از سایر نقاط کشور خود را برای حضور در این مراسم رسانده اند ادامه داد: دسته زینبیه اعظم زنجان متعلق به پیام آور کربلاست و باید بهترین شرایط برای میهمانان این بانوی بزرگوار فراهم شود.