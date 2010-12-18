طرح خودروی نمک پاش زمستانی تجاری سازی شد

محمد رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: محققان این پارک با توجه به نیازهای منطقه موفق به طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیکی نمک پاش شدند که قادر است در زمان یخ زدگی جاده ها مخلوط شن و نمک را به طور یکسان در سطح پراکنده کند.



وی در این باره توضیح داد: معابر کوهستانی به ویژه در زمستانها با پدیده یخ زدگی مواجه می شوند که مسئولان امر برای آب کردن یخها از مخلوط شن و نمک استفاده می کنند که تاکنون این اقدام به صورت دستی انجام می شد اما این دستگاه می تواند به طور اتوماتیکی اقدام به پاشش این مخلوط در سطح جاده ها به طور یکسان کند و به این ترتیب از لیز خوردن خودرو در سطح جاده ها و معابر جلوگیری می شود.

مدیر موسسات فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه پارک فناوری آذربایجان شرقی تاکنون 75 طرح به ثبت رسانده است، ادامه داد: این پارک در حوزه های مکانیک، الکترونیک، مکاترونیک، مهندسی مواد، شیمی و پلیمرها فعال است و تاکنون 75 طرح در این حوزه ها به ثبت رسیده و از این تعداد 13 طرح به تایید علمی رسیده است.