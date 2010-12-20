تیم ایران مقابل کره شمالی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا در قزاقستان در حالی از روز گذشته در آلماتی آغاز شد که مسابقه افتتاحیه بین دو تیم ایران و کره شمالی به دلیل تاخیر ورود تیم مقابل کشورمان به امروز تغییر زمان داد.

تیم ملی هندبال زنان ایران امروز ظهر به مصاف تیم کره شمالی تیم پنجم بازیهای آسیایی گوانگجو رفت. ملی‌پوشان ایران در این بازی با نتیجه 47 بر 22 مقابل این تیم شکست خورد. تیم ایران در گروه اول با کشورهای کره شمالی، قزاقستان و چین هم گروه است. این تیم فردا به مصاف قزاقستان می‌رود.

سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی زنان آسیا از یکشنبه 28 آذرماه در آلماتی قزاقستان آغاز و تا چهارم دی ماه پیگیری می‌شود که تیم ایران در سومین تجربه حضورش در این رقابت‌ها در گروه اول با تیم‌های چین، قزاقستان و کره شمالی هم گروه است.