پایان چهارمین هفت نگاه با فروش 220 میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تجسمی هفت نگاه، متشکل از هفت گالری آریا، الهه، دی، گلستان، والی، هفت ثمر و ماه مهر در حالی چهارمین دوره این رویداد را چهارم تا بیست و دوم آذر 89 در پنج گالری خانه هنرمندان برپا کرد که از نظر میزان استقبال اقشار مختلف مردم و ارائه اطلاعات در زمینه بازدید هنر به جمع کثیری از علاقمندان به هنر روزهای بسیار پرکاری را پشت سر گذاشت هرچند که اتفاقات غیر قابل پیش بینی نظیر آلودگی هوا، تعطیلات پیاپی و اجرای زوج و فرد عبور و مرور اتومبیل‌ها در تمام شهر تهران لطماتی را به این رویداد وارد کرد.

هفت نگاه چهارم در حالی مانند دوره‌های قبل از مرز 220 میلیون تومان گذشت که در هفته دوم برپایی خود گران‌ترین اثر این دوره، تابلوی 70 میلیون تومانی سهراب سپهری را به فروش رساند. این در حالی بود که دومین تابلوی گران قیمت این نمایشگاه اثر چهار تکه‌ای 35 میلیون تومانی سید محمد احصایی همان روز افتتاحیه فروخته شد.

مجسمه‌ای از مجموعه "تاها، پرنده، قفل، رهایی" اثر تاها بهبهانی 14 میلیون تومان، اثری از زنده یاد جعفر روحبخش و نیز نقاشی از بیتا وکیلی هریک 12 میلیون تومان، تابلویی از صادق تبریزی 10 میلیون تومان و دو اثر از فرح اصولی در مجموع به قیمت 9 میلیون تومان به فروش رسید که در زمره گران قیمت ترین آثار این دوره بودند. از منظر تعداد اثر به فروش رسیده از یک هنرمند مونا پاد، مجسمه‌ساز جوان که از شاگردان پیشرو پرویز تناولی فروش شش اثر در صدر قرارگرفت.

هر یک از مجسمه‌های پاد 500 هزار تومان ارزش داشت. احمد نادعلیان، هنرمند برجسته هنر محیطی که ارزان‌ترین آثار هفت نگاه چهارم به او تعلق داشت با فروش چهار سنگ 50 هزار تومانی و یک تابلوی 200 هزار تومانی از این منظر در رتبه دوم قرار گرفت. علیرضا سعادتمند، ندا معین افشاری، سارا خلفی و طاهره صمدی هم هریک دو اثر به فروش رساندند.

چهارمین هفت نگاه که برای نخستین‌بار در این سال‌ها سه روز تمدید شد در حالی به پایان رسید که از منظر تعداد آثار فروخته شده از جوانان که قیمت‌های زیر یک میلیون تومان داشتند بسیار موفق عمل کرد.