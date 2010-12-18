جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی/ اعلام مراکز مجری دوره

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب نهایی آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی و اصلاحات اعمال شده بر آن، در نهایت پذیرش 270 نفر در این دوره قطعی شده است و دانشگاه های علوم پزشکی امکان پذیرش 31 نفر را نیز به صورت بورسیه دارند.

دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در این دوره بر روی یک پروژه تحقیقاتی خاص کار می کنند که عمده این رشته ها به مراکز تحقیقاتی اختصاص دارد.

لزوم گذراندن دو مرحله "دوره عالی پژوهش" و "دکتری تخصصی پژوهشی"

دانشجویان پس از طی مرحله "دوره عالی پژوهش" (MPhil یا Master of Philosophy) و موفقیت در آن وارد دوره "دکتری تخصصی پژوهشی" (Ph.D by Research) می شوند که پس از آن حق التحقیق به عنوان حقوق دریافت می کنند. البته ممکن است این افراد مامور به تحصیل باشند که در این صورت حقوق خود را از جایی که از آن مامور شده اند، دریافت می کنند محورهای پژوهشی از جمله اخلاق در پژوهش، اپیدمیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و علوم دارویی در این مراکز تحقیقاتی ارائه می شود.

ردیف دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه/ سازمان مراکز تحقیقاتی مجری ظرفیت پذیرش ظرفیت بورسیه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران غدد و متابولیسم

گوارش و کبد

آسم و آلرژی

علوم دارویی

چشم پزشکی

قلب و عروق

نانو فناوری

تروما و جراحی سینا

محیط زیست 36 نفر 11 نفر 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران سابق) آسیب شناسی و سرطان (انکوپاتولوژی)

مقاومتهای میکروبی

گوارش و کبد

انستیتو روانپزشکی تهران

جراحی های کم تهاجمی

علوم دارویی رازی

فیزیولوژی 24 نفر 3 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی سل و بیماریهای ریوی

علوم اعصاب

چشم پزشکی

کلیه و مجاری ادراری

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی

بیماریهای گوارش و کبد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها 34 نفر 9 نفر 4 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیمی دارویی و گیاهی

گوارش و کبد

میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

پیوند اعضاء و ترمیم بافتهای بیولوژیک 18 نفر 2 نفر 5 دانشگاه علوم پزشکی تبریز علوم کاربردی دارویی

ریزفناوری دارویی

بیوتکنولوژی

سل و بیماریهای ریوی

مدیریت سلامت 20 نفر 6 نفر 6 انستیتو پاستور بیوتکنولوژی

میکروبیولوژی 9 نفر 3 نفر 7 سازمان انتقال خون ایران انتقال خون 6 نفر 8 دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیوتکنولوژی

نانوفناوری

سم شناسی پزشکی

ایمونولوژی 20 نفر 9 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان غدد ومتابولیسم

قلب و عروق

علوم اعصاب 17 نفر 10 دانشگاه علوم پزشکی گیلان اورولوژی 2 نفر 11 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیماریهای عفونی و گرمسیری

فیزیولوژی 12 نفر 12 دانشگاه علوم پزشکی مازندران طب سنتی و مکمل

تالاسمی

علوم بهداشتی

علوم دارویی

بیولوژی سلولی مولکولی

روانپزشکی و علوم رفتاری 18 نفر 13 دانشگاه علوم پزشکی کرمان فارماسیوتیکس

بیماریهای دهان و دندان

علوم اعصاب

فیزیولوژی 19 نفر 14 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت خلیج فارس

بیماریهای عفونی

سلولی مولکولی 8 نفر 15 دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله آسیبهای شیمیایی

علوم رفتاری 12 نفر 16 دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم تشریحی

فیزیولوژی 4 نفر 17 دانشگاه علوم پزشکی کردستان علوم سلولی و مولکولی 2 نفر 18 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عفونی و گرمسیری 2 نفر 19 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت 4 نفر 20 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیولوژی پزشکی 4 نفر

به گزارش مهر، دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشی و آموزشی است هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش فراهم کنند.