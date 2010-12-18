کشف ارتباط آمیگدالای مغز و حس ترس در انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، این زن که ترسی از هیچ پدیده ای احساس نمی کند به دانشمندان درباره رابطه میان مغز و رفتار انسان خواهد آموخت و امیدهایی را در میان افرادی که زندگی شان تحت تاثیر آسیبهای شدید روحی قرار گرفته زنده خواهد کرد.

طی مطالعه ای جدید این زن تحت تاثیر ترسناک ترین موقعیتهای ممکن قرار گرفت، از تنها ماندن در خانه ای وهم انگیز و مملو از صورتها و شکلهای ترسناک و خالی از سکنه گرفته تا بخش عنکبوتهای یک فروشگاه حیوانات خانگی، وی به دلیل نداشتن بخش آمیگدالای مغز نتوانست کوچکترین نشانه ای از ترس را در خود به وجود آورد.

او در مقابل ماری را به دست گرفت و زبانش را لمس کرد، او از دیدن فیلمهای به شدت ترسناک لذت می برد و انجام کارهای خطرناک در طول زندگی روزمره اش امری عادی به شمار می رود. برای مثال زمانی که مردی از پشت سر اسلحه ای را بر روی سرش قرار داده و با ایجاد صدای شلیک قصد ترساندن وی را داشته است، وی که بعدها این مرد را قاچاقچی مواد مخدری خواند که بارها او را به پلیس معرفی کرده است، از حرکت مرد برآشفته نشده و حتی پلیس را هم خبر نکرد، او تنها خود را در موقعیتی عجیب احساس کرده بود.

محققان عدم حضور آمیگدالا را در مغز این زن دلیل اصلی بی پروایی وی می دانند. این زن 44 ساله که اکنون سه فرزند نیز دارد از زمان کودکی به اختلالی دچار شد که به تدریج آمیگدالای مغز وی را از بین برد، او به یاد دارد که در دوران کودکی از تاریکی می ترسیده است اما در دوران نوجوانی عملکرد مغز وی کاملا تغییر کرد.

پیش از این مطالعه بر روی حیوانات ارتباط میان آمیگدالا و حس ترس را آشکار کرده بود، برای مثال میمونهایی که این بخش از مغز خود را از دست داده بودند به راحتی به مارها نزدیک شده و آنها را لمس می کردند. همچنین مطالعه 20 ساله بر روی این زن نیز نشان داده است آسیب وارد شدن به این بخش از مغز توانایی هایی از قبیل تشخیص ترس در چهره دیگران را در فرد از بین می برد.

آزمایشهای جدیدی که بر روی این زن انجام گرفته نیز در کشف کوچکترین نشانه ای از ترس در وجود وی شکست خورده است. در آزمایش خانه متروکه و ترسناک، وی در برابر هیولاهای وحشتناکی که در برابرش ظاهر می شدند تنها بلند می خندید در حالیکه همراهانش از شدت ترس فریاد می کشیدند و فرار می کردند. او حتی یکی از هیولاهایی را که به منظور ترساندن وی در خانه متروک قرار گرفته بودند را ترساند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، نتیجه این آزمایشها دانشمندان را در این فرضیه که آمیگدالا ریشه اصلی حس ترس در انسان است را مطمئن تر کرده است. در عین حال ایمن بودن این زن در برابر ترس می تواند منجر به شکل گیری خط جدیدی از مطالعات شود که روزی به افرادی که از فشارهای عصبی پس آسیبی در عذابند، کمک خواهد کرد. زیرا نتایج برخی از مطالعات نشان داده اند سربازانی که آمیگدالای آنها در جنگ آسیب دیده از احتمال کمتری در ابتلا به فشارهای عصبی پس آسیبی برخوردارند و از این رو محققان آمیگدالای مغز را هدفی مناسب برای درمان این نوع از فشارها و آسیبهای عصبی می دانند.