به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، این هیئت متشکل از مصطفی محمد نجار وزیر کشور حجت الاسلام قمی از دفتر رهبر معظم انقلاب، زریبافان معاون رییس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، علی عبداللهی معاون وزیر کشور و کوثری و زارعی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است.

مراسم تشییع پیکر 36 شهید حادثه تروریستی روز تاسوعا در چابهار امروز از محل قتلگاه آنان در مقابل مسجد امام حسین (ع) تا گلزار شهدا و فروگاه برگزار می شود.

بیش از 25 نفر از این شهیدان گلگون کفن از سایر استانها و شهرستانهای کشور هستند که برای خاکسپاری پس از تشییع در چابهار به زادگاهشان منتقل می شوند.