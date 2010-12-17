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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

پیام انجمن بازیگران به مناسبت انتخاب هیئت مدیره جدید خانه سینما

پیام انجمن بازیگران به مناسبت انتخاب هیئت مدیره جدید خانه سینما

انجمن بازیگران سینمای ایران به مناسبت انتخاب هیئت مدیره جدید خانه سینما پیام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این متن آمده است: انجمن بازیگران سینمای ایران وظیفه خود می‌داند ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره قبلی خانه سینما، انتخاب نمایندگان صنوف را در ترکیب هیئت مدیره جدید تبریک عرض کرده و افتخار کند سرکار خانم مریلا زارعی به عنوان نماینده صنف بازیگران سینمای ایران با احراز حداکثر آراء در این دوره، هیئت مدیره صنوف سینمایی کشورمان را همراه خواهد بود.

شورای مرکزی این انجمن امیدوار است هیئت مدیره جدید با عنایت خاص به اهداف کلان صنفی و حرفه‌ای از طریق تعاملات لازم با نهادهای قانونی در حل مشکلات جاری صنوف و اعتلای سینمای کشورمان گام بردارد.

کد مطلب 1211429

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