احتمال واگذاری میزبانی یکی از نشستهای اوپک به ایران

سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه از ابتدای ژانویه سال 2011 میلادی جمهوری اسلامی ایران ریاست سازمان اوپک را بر عهده می گیرد، گفت: مقرر شده است که در نشست ژوئن سال آینده میلادی در وین، وزیر نفت به عنوان رئیس اوپک پیشنهادی مبنی بر واگذاری یکی از نشستهای آتی این سازمان را مطرح کند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با تاکید بر اینکه احتمال موافقت اعضای اوپک مبنی بر واگذاری میزبانی یکی از نشستهای عادی این سازمان در سال 2011 میلادی بالا است، تصریح کرد: در سالهای اخیر به طور معمول اعضای اوپک سالانه دو نشست عادی و یک نشست فوق العاده برگزار می کردند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در سالهای اخیر میزبانی برخی از نشستهای فوق العاده اوپک به کشورهایی همچون آنگولا، الجزایر و اکوادر واگذار شده است، اظهار داشت: با تصمیم جدید اعضای اوپک، مقرر شده است که از سال آینده میلادی تنها دو نشست عادی برگزار شود.

وی با بیان اینکه احتمال واگذاری میزبانی یکی از نشس های عادی اوپک به ایران قوت گرفته است، اظهارداشت: پیش بینی می شود نشست عادی دسامبر سال آینده میلادی به ایران واگذار شود.

به گزارش مهر، در نشست یکصد و پنجاه و هفتمین اجلاس وزارتی اوپک با تصمیم 12 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، ریاست اوپک در سال 2011 میلادی پس از 36 سال به وزیر نفت ایران واگذار شده است.