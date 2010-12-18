عقبگرد وزارت بهداشت در استفاده از تصاویر بهداشتی سیگارها

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود از اول مهرماه امسال تصویر دوم هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگارهای تولید داخل و وارداتی مجاز استفاده شود اما مخالفت و امتناع شرکت دخانیات باعث شد تا همچنان تصویر اول بر روی پاکتهای سیگار خودنمایی کند.

در تصویر دوم که قرار بود استفاده شود، کودکی را نشان می­دهد که براثر قرار گرفتن در معرض دود سیگار دچار مشکلات تنفسی شده و زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار دارد و در تصویر سوم نیز اعضای داخلی بدن افراد هنگام سالم بودن و پس از تخریب توسط دود سیگار نشان ­داده می شود.

مسئولان شرکت دخانیات ایران با این ادعا که استفاده از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار باعث کاهش مصرف این قبیل سیگارها و افزایش مصرف سیگارهای قاچاق شده است حاضر به استفاده از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار نیستند.

در واقع، مدیران شرکت دخانیات با استناد به آمار و ارقامی که برخی دستگاههای نظارتی از وضعیت سیگار قاچاق در کشور تهیه کرده اند، معتقدند که روش مورد استفاده به منظور کاهش مصرف سیگار در جامعه باید تغییر کند و دستگاهی نظارتی به غیر از وزارت بهداشت عهده دار این مسئولیت باشد.

این در حالی است که استفاده از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار، یکی از مواد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است.

به دنبال گزارش مهر با عنوان "چاپ تصاویر جدید هشدارهای بهداشتی پاکتهای سیگار ممنوع شد" در تاریخ 26 مهر ماه امسال، که موضوع اختلاف وزارت بهداشت و شرکت دخانیات بر سر استفاده از تصاویر هشدار دهنده را مورد واکاوی و بررسی قرار داد، وزیر بهداشت در تاریخ 4 آبان ماه اعلام کرد که ظرف یک هفته در این خصوص اظهارنظر خواهد کرد. اما با گذشت نزدیک به دو ماه از گفته وزیر بهداشت، این وزارتخانه هیچگونه موضع گیری نداشت تا اینکه دکتر کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هفته گذشته از تغییر محتوای تصاویر برچسبهای بهداشتی هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار خبر داد.

ندافی با تاکید بر اینکه آنچه که مورد بحث و بررسی است، تغییر این تصاویر است، گفته است که اصل نصب برچسبهای تصاویر هشداردهنده بهداشتی مورد بررسی نیست بلکه تغییر این تصاویر در کمیته ‌ای در حال بررسی است که بزودی تصاویر جدید بهداشتی جایگزین تصاویر بهداشتی هشدار دهنده قبلی خواهد شد.



این اظهارات از سوی ندافی در حالی عنوان می شود که پیش از این وزارت بهداشت، اصرار بر استفاده از تصاویر قبلی داشت.

پیش از این دکتر حسین طلا، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران به خبرنگار مهر گفته بود که دستگاه نظارتی غیر از وزارت بهداشت باید موضوع استفاده از تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکتهای سیگار را پیگیری و دنبال کند. چون بررسیها و گزارشها نشان می دهد استفاده از این تصاویر بر روی پاکتهای سیگار که توسط شرکت دخانیات تولید می شود میزان مصرف سیگارهای قاچاق را افزایش داده است.

براساس آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، برچسب هشدار دهنده روی پاکت سیگارها هر 6 ماه یکبار باید تغییر کند. اما آنچه مسلم است تا کنون فقط از تصویر "ریه" بر روی پاکتهای سیگار استفاده شده است.

در واقع، اعلام خبر تغییر تصاویر هشدار دهنده بر روی پاکت سیگارها از سوی وزارت بهداشت، نشان دهنده موضع عقبگرد این وزارتخانه در اجرای سیاستها و برنامه هایی است که از قبل تدوین و تهیه شده اما در نحوه اجرا دچار مشکل بوده است.

گزارش از حبیب احسنی پور