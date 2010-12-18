نسیم صبا بر کور سوی چراغ پرسپولیس/ استقلال به سد فولادی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر یکشنبه با برگزاری 9 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در زیر شرحی کوتاه از این دیدارها خواهد آمد:

پرسپولیس تهران - صبای قم

تحمل هفت شکست در 18 بازی که چهار مورد از آن بصورت پیاپی در چهار هفته اخیر رقم خورده است، سقوط از رده دوم جدول به سکوی هفتم در چهار هفته. کسب ضعیف‌ترین نتایج در تاریخ باشگاه. دریافت 23 گل در 18 بازی و ... . اینها شرح حال پرسپولیس در روزهای جاری است که نشان می دهد، این تیم حال و روز خوبی ندارد. پرسپولیس که با انتهای جدول فقط 11 امتیاز فاصله دارد و با تداوم ناکامی‌ها به جمع فانوس بدستان نزدیک می شود در هفته نوزدهم میزبان صبای قم است.

صبای قم همان تیمی است که در هفته دوم لیگ برتر نخستین شکست را به تیم پرسپولیس تحمیل کرد. این تیم بعدازظهر یکشنبه در حالی برابر سرخپوشان صف آرایی می کند که در سودای غلبه بر این تیم را در سر می پروراند. غلبه بر تیم پرسپولیس گرچه این روزها خیلی سخت نیست اما برای تیم نصفه و نیمه صبا که بازهم تعدادی از نفرات اصلی خود را به همراه ندارد، آنهم در ورزشگاه آزادی قدری دشوار به نظر می رسد.

سایپای البرز - صنعت نفت آبادان

آسمان استان البرز برای سایپا هفته‌هاست، آفتابی نشده است. تیم سایپا هفت هفته است که نبرده و با 17 امتیاز روی لبه تیغ راه می‌رود. سایپا کافی است این هفته هم در بازی خانگی با صنعت نفت آبادان امتیاز از دست بدهد، آن وقت باید برای فرار از انتهای جدول آرزو کند که شاهین، استیل آذین و شهرداری تبریز برنده نشوند. صنعت نفت که در دیدارهای خارج از خانه برخلاف دیدارهای خانگی تیمی ضعیف نشان می دهد، با این شرایط هم می تواند، حریفی خطرناک برای مایلی کهن و شاگردانش باشد.

پاس همدان - استیل آذین تهران

یکی از مهمترین اتفاقات هفته نوزدهم لیگ برتر بازگشت محمود یاوری به سطح اول فوتبال ایران با هدایت تیم پاس است. وی که پس از جدایی از تیم صبای قم، چند هفته‌ای دور از لیگ برتر بود، این هفته در بازی پاس مقابل استیل آذین روی نیمکت این تیم می نشیند. ماموریت نجات پاس از این هفته برای یاوری شروع می شود و او باید در مقابل تیم بحران‌زده استیل آذین پس از هشت هفته تیم جدیدش را به پیروزی برساند. وجه تشابه دو تیم پاس و استیل آذین در این هفته نیاز هردوی آنها به پیروزی است که باعث می شود تا پای جان برای سه امتیاز بجنگند.

راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز

زردپوشان راه آهن کمتر از یک هفته پس از شکست سنگین مقابل سپاهان و وداع با مسابقات جام حذفی عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی تهران از تیم تراکتورسازی تبریز پذیرایی می کنند که اتفاقا این تیم نیز در جام حذفی با شکست مقابل ملوان بندرانزلی وداعی زودهنگام با این مسابقات داشته است. راه آهن پس از چهار هفته مساوی و شکست در این بازی خانگی به شکست تیمی می اندیشد که هفته گذشته با پیروزی مقابل پرسپولیس به رده پنجم جدول صعود کرده است و نمی خواهد به آسانی این جایگاه را از دست بدهد.

شهرداری تبریز- نفت تهران

تیم شهرداری هفته گذشته مقابل استقلال نمایش خوبی داشت و با کسب نتیجه تساوی بدون گل برابر این تیم فاصله خود را با انتهای جدول حفظ کرد. تیم شانزدهم جدول رده بندی بعدازظهر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به دیدار نفت تهران می رود. نفت تهران اما این روزها فارغ از رقابت نزدیک با تیم‌های انتهای جدول لیگ برتر به ماندن در پایتخت فکر می کند و باید به میهمانی تیمی برود که تقابل با زردپوشان تهرانی برایش یک بازی 6 امتیازی است. شهرداری اگر نفت را شکست دهد می تواند حداقل تا چهار پله خود را بالا بکشد به همین خاطر با انگیزه بالا برای پیروزی به مصاف این تیم تهرانی خواهد آمد.

ذوب آهن اصفهان - مس کرمان

صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر از تیم مس کرمان پذیرایی می کند که جز بالانشین‌های جدول است. نتیجه این بازی برای تیم‌های بالای جدول از اهمیت بالایی برخورداراست، چرا که نتیجه آن می تواند باعث جابجایی تیم‌های مدعی در جدول شود.

مس کرمان که 15 دیدار گذشته خود را بدون شکست پشت سر گذاشته است، در مصاف با فینالیست لیگ قهرمانان آسیا به دنبال آن است که با دست پر زمین مسابقه را ترک کند. ذوب آهن نیز در مصاف با شاگردان صمد مرفاوی به کسب یک پیروزی خانگی امیدوار است تا جایگاه خود را در بالای جدول استحکام بخشد. هرچه هست بازی دو تیم ذوب آهن و مس می تواند، یکی از جذاب‌ترین و زیباترین دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر باشد.

شاهین بوشهر - پیکان قزوین

حمید استیلی روی لبه تیغ راه می رود. او به دنبال سقوط تیم شاهین بوشهر به انتهای جدول رده بندی لیگ برتر طی هفته‌ای که گذشت تا مرز اخراج از این تیم پیش رفت اما با دخالت مدیرعامل باشگاه مجددا هدایت سپیدپوشان بوشهری را برعهده گرفت. استیلی به شاهین بازگشته اما اگر شاهین او تا یکی، دو هفته دیگر پر نگیرد، به سرنوشت هفت مربی دیگری دچار می شود که پیش از این نیمکت هدایت تیم‌های لیگ برتری را از دست داده‌اند.

استیلی و سپیدپوشان شاهین عصر یکشنبه در ورزشگاه خانگی خود از تیم پیکان قزوین پذیرایی می کنند که اتفاقا از قعرنشینان جدول رده بندی لیگ برتر است. پیکان طی دو هفته گذشته با شکست پرسپولیس و کسب نتیجه تساوی در مصاف با ذوب آهن راه افتاده و در پی آن است که جاده بوشهر را نیز با موفقیت طی کند. تحقق این داستان می تواند پایانی باشد برای داستان استیلی و شاهین که تا امروز سرانجام خوبی نداشته است.

ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

ملوانان انزلی سه هفته است که پیروز نشده‌اند و با از دست هفت امتیاز از 9 امتیاز ممکن در سه دیدار اخیر به رده یازدهم جدول سقوط کرده‌اند. این تیم در هفته نوزدهم لیگ برتر دیداری سخت و دشوار مقابل سپاهان پیش رو دارد که می تواند دوران سقوط شاگردان پورغلامی را تداوم بخشد. حریف عصر یکشنبه تیم ملوان برای نزدیک شدن به صدر جدول بی تابی می کند و پس از تساوی هفته گذشته مقابل راه آهن شهرری به دنبال کسب امتیاز در خانه سپیدپوشان انزلی است.

فولاد خوزستان - استقلال تهران

هفته نوزدهم لیگ برتر عصر یکشنبه با دیدار فولاد خوزستان - استقلال تهران به اتمام می رسد. فولاد خوزستان یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر است که به اندازه نمایش خوبش در لیگ برتر نتیجه نگرفته است اما استقلال تیمی است که نشان داده در روزی که خوب نیست هم می تواند امتیاز بگیرد و برنده شود. این دو تیم که بازی رفت‌شان در ورزشگاه آزادی تهران به برتری 2 بریک سرخپوشان خوزستانی انجامید فردا در حالی مقابل هم صف آرایی می کنند که فاصله‌ای 11 امتیازی بین آنها در جدول دیده می شود، استقلال مدعی قهرمانی است و فولاد برای ایستادن در میانه بالای جدول تلاش می کند.

فولادخوزستان که در دیدارهای خانگی تیمی سختکوش نشان داده و تنها شکست خانگی‌اش در دیدار هفته اول مقابل استیل آذین رقم خورده است. این حریف پرتلاش برای مظلومی و تیمش که فقط در دو بازی خارج از خانه به پیروزی رسیده، حریف سهل و آسانی نیست و اگر آبی پوشان مانند دیدارهای اخیر عمل کنند، هیچ بعید نیست دست خالی میدان سخت اهواز را ترک کنند.

- برنامه دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 28/9/89

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی تهران

* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پاس همدان - استیل آذین تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

* شهرداری تبریز- نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی

* شاهین بوشهر - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

- جدول رده بندی لیگ برتر به شرح زیر است:

