ضریح امامزاده شهیدان ابرکوه پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ضریح مطهر امامزاده شهیدان ابرکوه از نوادگان بلافصل امام محمدباقر(ع)، بعد از گذر از شهرهای یزد، تفت و دهشیر با توقفهایی در این شهرها و اجرای مراسم‌های ویژه با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی پرده ‌برداری شد.

مردم ابرکوه از چند روز پیش مشتاقانه منتظر فرا رسیدن این روز به یادماندنی بودند و با دسته‌جات زنجیر زنی، این ضریح را تا میدان امام حسین (ع) ابرکوه همراهی کردند و پس از نصب آن در محل بارگاه دو امامزاده واجب ‌التعظیم، در عصر عاشورا رونمایی شد.

عزاداری ظهر عاشورا در مقابل امامزاده شهیدان

کار ساخت این ضریح که از 9 ماه قبل آغاز شده بود، با 50 میلیون تومان هزینه به اتمام رسیده است.

این ضریح از پنجم محرم از شهر میبد که محل ساخت آن بوده است، حرکت کرد و بعد از گذراندن یک شب در امامزاده سیدجعفر یزد و با عبور از تفت، علی‌آباد و دهشیر، وارد ابرکوه شد.

برگزاری مراسم ویژه در حمل ضریح امامزاده شهیدان

این امامزاده یکی از امامزادگانی است که در کشور و استان یزد از نوادگان بلافصل یک امام است و مورد عنایت مردم قرار دارد.

پرده برداری از ضریح با حضور امام جمعه ابرکوه

این امامزاده با وجود اهمیت و احترام خاصی که دارد، سالیان سال در محرومیت به سر برده است و از سال قبل تلاشها در برای رفع محرومیت از این امامزاده شدت گرفته است.

امامزاده شهیدان در گذشته فاقد ضریح بوده و بنایی قدیمی داشته است اما به مروز با وسعت فضا،‌ دارای گنبد و بارگاه شد و به تازگی نیز ضریحآن نصب شده است.

هر سال در ایام تاسوعا و عاشورا دسته های بزرگ سینه زنی وزنجیر زنی ابرکوه در مقابل این امامزاده به عزاداری می پردازند.

این امامزاده به امامزاده مالک و محمود نیز معروف است و با وجود مشتاقان بسیاری که دارد قابلیت تبدیل به قطب گردشگری مذهبی در شهرستان ابرکوه را داراست.

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عکاس: رحیم میرعظیم