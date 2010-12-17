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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

با حضور خیل عزاداران حسینی؛

ضریح امامزاده شهیدان ابرکوه پرده برداری شد

ضریح امامزاده شهیدان ابرکوه پرده برداری شد

یزد - خبرگزاری مهر: ضریح امامزاده مالک و محمود، معروف به امامزاده شهیدان از نوادگان بلافصل امام محمدباقر (ع) پرده برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ضریح مطهر امامزاده شهیدان ابرکوه از نوادگان بلافصل امام محمدباقر(ع)، بعد از گذر از شهرهای یزد، تفت و دهشیر با توقفهایی در این شهرها و اجرای مراسم‌های ویژه با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی پرده ‌برداری شد.

مردم ابرکوه از چند روز پیش مشتاقانه منتظر فرا رسیدن این روز به یادماندنی بودند و با دسته‌جات زنجیر زنی، این ضریح را تا میدان امام حسین (ع) ابرکوه همراهی کردند و پس از نصب آن در محل بارگاه دو امامزاده واجب ‌التعظیم، در عصر عاشورا رونمایی شد.

عزاداری ظهر عاشورا در مقابل امامزاده شهیدان

کار ساخت این ضریح که از 9 ماه قبل آغاز شده بود، با 50 میلیون تومان هزینه به اتمام رسیده است.

این ضریح از پنجم محرم از شهر میبد که محل ساخت آن بوده است، حرکت کرد و بعد از گذراندن یک شب در امامزاده سیدجعفر یزد و با عبور از تفت، علی‌آباد و دهشیر، وارد ابرکوه شد.

برگزاری مراسم ویژه در حمل ضریح امامزاده شهیدان

این امامزاده یکی از امامزادگانی است که در کشور و استان یزد از نوادگان بلافصل یک امام است و مورد عنایت مردم قرار دارد.

پرده برداری از ضریح با حضور امام جمعه ابرکوه

این امامزاده با وجود اهمیت و احترام خاصی که دارد، سالیان سال در محرومیت به سر برده است و از سال قبل تلاشها در برای رفع محرومیت از این امامزاده شدت گرفته است.

امامزاده شهیدان در گذشته فاقد ضریح بوده و بنایی قدیمی داشته است اما به مروز با وسعت فضا،‌ دارای گنبد و بارگاه شد و به تازگی نیز ضریحآن نصب شده است.

هر سال در ایام تاسوعا و عاشورا دسته های بزرگ سینه زنی وزنجیر زنی ابرکوه در مقابل این امامزاده به عزاداری می پردازند.

این امامزاده به امامزاده مالک و محمود نیز معروف است و با وجود مشتاقان بسیاری که دارد قابلیت تبدیل به قطب گردشگری مذهبی در شهرستان ابرکوه را داراست.
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عکاس: رحیم میرعظیم

کد مطلب 1211445

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