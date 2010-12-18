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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

اثباتی به مهر خبر داد:

جزئیات طراحی اقیانوس پیمای تحقیقاتی کشور/ تعیین مشخصات اقیانوس پیما

جزئیات طراحی اقیانوس پیمای تحقیقاتی کشور/ تعیین مشخصات اقیانوس پیما

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با اشاره به جزئیات طراحی و ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی کشور گفت: در حال حاضر این اقیانوس پیما در مرحله مطالعاتی قرار دارد که در این فاز اقدام به تعیین مشخصات این شناور خواهد شد.

مهندس اثباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اجرای پروژه اقیانوس پیمای تحقیقاتی در این سازمان افزود: با توجه به گستره و پهنه مرزهای آبی کشور، طراحی و ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی از 2 سال قبل از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف شد.

وی با بیان اینکه طراحی و ساخت این اقیانوس پیما به صورت مشترک میان مرکز ملی اقیانوس شناسی و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع تعریف شد، ادامه داد: در بررسی هایی که صورت گرفت، اجرای این پروژه تحقیقاتی به وزارت دفاع واگذار شد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به مراحل ساخت این شناور تحقیقاتی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر ساخت و طراحی این اقیانوس پیما در مرحله مطالعات و تحقیقات است. در این مرحله تعیین مشخصات این شناور در دستور کار قرار دارد. 

اثباتی به همکاریهای سازمان صنایع دریایی با دانشگاهها اشاره و با تاکید بر اینکه هیچ پروژه در حوزه دفاع بدون مشارکت دانشگاهها اجرایی نمی شود، خاطرنشان کرد: دانشگاههای کشور با توجه به امکانات و توانمندیها قطب بندی شدند که در این راستا دانشگاهها نیز فعالیتهای پژوهشی خوبی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به توانمندیهای دانشگاهها اظهار داشت: در حال حاضر نرم افزار و سخت افزارهای دانشگاهها در حوزه دفاعی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از  اجرایی شدن پروژه های تحقیقاتی مشترک میان وزارت دفاع و دانشگاهها خبر داد و یادآور شد: این پروژه ها در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، ارجاع پایان نامه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات کاربردی می شود.

کد مطلب 1211449

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