جزئیات طراحی اقیانوس پیمای تحقیقاتی کشور/ تعیین مشخصات اقیانوس پیما

مهندس اثباتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اجرای پروژه اقیانوس پیمای تحقیقاتی در این سازمان افزود: با توجه به گستره و پهنه مرزهای آبی کشور، طراحی و ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی از 2 سال قبل از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف شد.

وی با بیان اینکه طراحی و ساخت این اقیانوس پیما به صورت مشترک میان مرکز ملی اقیانوس شناسی و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع تعریف شد، ادامه داد: در بررسی هایی که صورت گرفت، اجرای این پروژه تحقیقاتی به وزارت دفاع واگذار شد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع به مراحل ساخت این شناور تحقیقاتی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر ساخت و طراحی این اقیانوس پیما در مرحله مطالعات و تحقیقات است. در این مرحله تعیین مشخصات این شناور در دستور کار قرار دارد.

اثباتی به همکاریهای سازمان صنایع دریایی با دانشگاهها اشاره و با تاکید بر اینکه هیچ پروژه در حوزه دفاع بدون مشارکت دانشگاهها اجرایی نمی شود، خاطرنشان کرد: دانشگاههای کشور با توجه به امکانات و توانمندیها قطب بندی شدند که در این راستا دانشگاهها نیز فعالیتهای پژوهشی خوبی را در دستور کار خود قرار دادند.



وی با اشاره به توانمندیهای دانشگاهها اظهار داشت: در حال حاضر نرم افزار و سخت افزارهای دانشگاهها در حوزه دفاعی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از اجرایی شدن پروژه های تحقیقاتی مشترک میان وزارت دفاع و دانشگاهها خبر داد و یادآور شد: این پروژه ها در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، ارجاع پایان نامه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات کاربردی می شود.