پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص پذیرش دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی سایر دانشگاه های کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران تعداد محدودی از دانشجویان ورودی 86 دانشگاههای مادر را که تمامی شرایط ذیل را احراز کنند، بدون آزمون ورودی برای ورود به دوره های کارشناسی ارشد مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد."

اطلاعیه دانشگاه علم و صنعت در تشریح شرایط این پذیرش با یادآوری اینکه متقاضیان باید فرم درخواست را تا 15 دی ماه ارائه کنند می افزاید: دارا بودن حداقل معدل 16 و گذراندن حداقل 100 واحد درسی در مقطع کارشناسی دوره روزانه حضوری و اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ 31 شهریور ماه 90 و دارا بودن رتبه 1 الی 5 در میان ورودی های 86 از دانشگاه های مادر از شرایط این پذیرش است.

متقاضیان باید مدارک خود را از طریق پست سفارشی یا پیشتاز به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران ارسال کنند.