مردم محرم را فرصتی برای کسب بصیرت بدانند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام علی اکبر اسحاق زاده در آئین نماز جمعه این هفته بجنورد با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، رستگاری و پرهیز از محرمات اظهار داشت: محرم فرصتی برای به دست آوردن بصیرت، افزایش ایمان و کسب بینش کافی از جهان هستی است.

وی تصریح کرد: محرم فرصتی است برای احیای صحیح امر به معروف ونهی ازمنکر وبه دست آوردن بصیرت و بینش نسبت به دین اسلام واهداف قیام عظیم امام حسین (ع) است.

وی افزود: عزاداران امام حسین (ع) باید بدانند که قیام عظیم و خونین امام حسین(ع) و یارانش برای زنده نگه داشتن امر به معروف و نهی ازمنکر و احیای اسلام ناب حضرت محمد(ص) بود که به دست فراموشی سپرده شده بود.

وی هدف از قیام امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر ذکر و تصریح کرد: در جامعه کنونی وظیفه داریم که در مقابل فتنه های دشمنان با درایت کامل و امر به معروف و نهی از منکر مقابله کنیم.

وی افزود: جنگ نرمی را که دشمنان پیش رو گرفته اند، باید خنثی کنیم و تحول عظیمی را در جامعه اسلامی به وجود آوریم.



وی بیان کرد: پیروی از سیره خاندان پیامبر اکرم (ص) و توجه به دستورات الهی و شیوه های مبارزه امام حسین (ع) با دشمنان تأثیر به سزایی در پیروزی برابر دشمنان اسلام دارد.



وی ادامه داد: در مجالس عزاداری باید سعی کنیم که هدف امام حسین(ع) از این قیام را برای جوانان بیان کنیم تا نسل آینده از انگیزه های این امام بزرگوار مطلع شود.



خطیب جمعه بجنورد گفت: خطرهایی که اسلام را تهدید می کند، باید شناسایی شود و سپس به دنبال راهکاری برای از بین بردن آنها باشیم.



حجت الاسلام اسحاق زاده ادامه داد: امام حسین(ع) برای مبارزه با حکومت باطل تلاش کرد چون اگر چنین حکومتهایی از صحنه روزگار محو نشود، فساد و بی بند و باری رشد خواهد کرد.



وی با بیان اینکه مومن باید در راه خدا و برای استقرار حکومت اسلامی جانفشانی کند گفت: اگر در جامعه اسلامی اقامه نماز ترک شود، دنیاطلبی و دنیاپرستی افزایش می یابد.