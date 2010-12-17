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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

ویژه برنامه "خیمه ها و نجواها" به پایان رسید

ویژه برنامه "خیمه ها و نجواها" به پایان رسید

آخرین شب برنامه"خیمه ها و نجواها" در شام غریبان امام حسین (ع) با حضور صدها تن از عاشقان آن امام جلوه ای متفاوت به تالار وحدت بخشید.

 به گزارش خبرگزاری مهر مراسم شام غریبان امام حسین (ع) و یاران باوفایش، در قالب آخرین شب از برنامه "خیمه ها و نجواها" در تالار وحدت شامگاه گذشته برگزار شد.

در این مراسم بسیاری از عزاداران علاقمند به آیین عزاداری اقوام از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد توکلی(نماینده مجلس ) وبرخی از هنرمندان حضورداشتند.

ویژه برنامه "خیمه ها و نجواها" که از 16آذرمقارن با اول محرم در تالار وحدت آغاز شده بود، پس از 10 شب و در شامگاه پنجشنبه 25 آذر، با حضورعلاقمندان و عزاداران حسینی به کار خود پایان داد.
 

کد مطلب 1211466

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