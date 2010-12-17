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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

عبدالله نژاد:

نمی‌دانم چه دست های پشت پرده‌ای علیه پرسپولیس است

نمی‌دانم چه دست های پشت پرده‌ای علیه پرسپولیس است

سرمربی تیم فوتبال امید پرسپولیس گفت: تاکنون سابقه نداشته طی دو روز حکمی درباره تیم های پایه صادر شود و حتی کپی حکم بازیکن ما در دست مربیان پایه سایر تیم ها در هیئت فوتبال باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام حکم هیئت فوتبال استان تهران بر اعلام نتیجه 3 بر صفر در 5 بازی تیم امید پرسپولیس به دلیل مشکل مشمولیت کامران تجری بازیکن این تیم، منوچهر عبدالله نژاد سرمربی این تیم گفت: سه شنبه هفته قبل ساعت 19 از این بازیکن دعوت کردند تا برای پاسخگویی به این شبهه به هیئت فوتبال استان تهران برود. او بایستی از چند ارگان و سازمان استعلام می گرفته اما وی تنها دو روز کاری برای ارائه مدارکش فرصت داشت. دو روز پیش هم که برای ارائه حکم رفته بود با رفتار نامناسب مسئول مربوطه مواجه شد.

سرمربی تیم فوتبال امید پرسپولیس، یادآوری کرد: طی سال­های اخیر سابقه نداشته آقایان در ظرف چند روز به پرونده­های اینچنینی رسیدگی کنند و معلوم نیست چه دست­های پشت پرده است که اینگونه با پرسپولیس برخورد می­کنند و هدفشان از چنین رفتارهایی چیست؟ مثلا ماه­ها قبل تیم نونهالان استیل آذین به دلیل استفاده از 4 بازیکن صغر سنی متهم شد و در حال حاضر که این باشگاه 4 بازیکن مذکور را از تیم­شان کنار گذاشته­ اما هنوز تیم­های شاکی منتظر صدور حکم مربوطه هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: آیین نامه انضباطی تصریح دارد، در صورتی که اتهامی متوجه بازیکن می شود در صورتی آن تخلف منجر به صدور حکم برد 3 بر صفر برای تیم مقابل می شود که آن بازیکن در آن بازی ها تاثیر گذار بوده باشد. حال این تاثیر گذاری در طی دو روز چگونه مشخص شده برای ما جای سوال دارد. در نهایت این مشکل را از طریق معاونت حقوقی باشگاه پیگیری خواهیم کرد.
کد مطلب 1211473

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