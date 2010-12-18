منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برق کرمان، ابومسلم خراسان و پرسپولیس تهران سه تیم بدهکار در فصل جاری مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند. بدهکاری این سه تیم مربوط به بازیکنان سال گذشته‎شان است.

وی ضمن تاکید بر توجه سازمان لیگ فدراسیون والیبال نسبت به بدهکار نبودن تیم‎های لیگ برتری، برنامه‎های در نظر گرفته جهت اقدام تیم های بدهکار برای تسویه حساب با طلبکاران‎شان را توضیح داد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تصریح کرد: در اولین اقدام برنامه دیدارهای تیم‎های بدهکار در لیگ برتر لغو می‎شود. این کار از چهارشنبه هفته جاری آغاز می‌‎شود و طی آن دیدار سه تیم برق، ابومسلم و پرسپولیس از جدول برنامه دیدارهای هفته چهارم خارج خواهد شد.

پورحسن یادآور شد: لغو دیدار تیم‎های بدهکار تا زمانیکه برای تسویه حساب اقدام شود، ادامه خواهد شد. طبیعی است بعد از پرداخت شدن بدهی‌های سال گذشته برنامه‎های دیدارهای معوقه آنها لحاظ خواهد شد در غیر این صورت به صورت اتوماتیک‌وار از جدول مسابقات کنار گذاشته می‎شوند.

وی خاطرنشان کرد: طی نامه‎ای رسمی به سه تیم بدهکار لیگ برتر اهمیت تسویه حساب با بدهکاران سال گذشته و عواقب کوتاهی در این زمینه برای آنها تشریح شده است. مسئولان برق و ابومسلم اعلام کردند که با بدهکاران‎شان برای تسویه حساب تماس گرفته شده است. پرسپولیس هم که اصلا پاسخی نداده است!

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: در هر صورت برقرار بودن دیدارهای این تیم‌ها از هفته چهارم مسابقات لیگ برتر به بعد بر اساس مدرک مبنی بر انجام تسویه حساب خواهد بود.

منوچهر پوحسن در پایان اعلام کرد که این کاربرای جلوگیری بروز مشکلات و شکایات مالی در اواسط مسابقات انجام می‌شود.