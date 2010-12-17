به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که به مناسبت گشته و زخمی شدن عزادارن حسینی در حادثه بمب گزاری در روز تاسوعا در چابهار صادر شده ، آمده است: بار دیگر جنایتکارانى که به هیچ حکم اسلامى و هیچ قانون بشرى و انسانى پایبند نیستند و تاریخ بشر مثل آنها را در هیچ زمانى سراغ ندارد، دست به جنایت هولناک جدیدى زدند و جمعى از عزیزان عاشورایى که در حال عزادارى براى سالارشهیدان بودند از شیعه وسنى را به خاک‌وخون کشیدند و شهیدانى بر شهداى کربلا افزودند.



عجیب است، آنها مى‌بینند این‌گونه جنایت‌ها نه تنها چیزى از شکوه و عظمت عزاى حسینى کم نمى‌کند بلکه روز به روز و سال به سال بر گستردگى و عظمت آن مى‌افزاید و شیعیان را در راه خود مصمم‌تر مى‌کند ولى به قدرى سبک مغزند که نمى‌فهمند.



در ادامه پیام تصریح شده است: مسئولان محترم کشور نباید در برابر این جنایات آرام بنشینند یا به محکوم کردن آن و ردیابى قاتلان و مجازات آنها قناعت کنند باید به سراغ ریشه‌ها بروند و فکرى براى آن نمایند.



آیت الله مکارم در ادامه پیام خود آورده است: در اخبار چند روز قبل آمده بود که بعضى از مقامات سعودى مسابقه‌اى درباره بدعت بودن مراسم عزاداراى براى سالار شهیدان و لزوم مبارزه با آن گذارده بودند و جایزه‌هایى براى آن تعیین کرده‌اند، آیا این کار که ادامه کار یزیدیان مى‌باشد به این جنایتکاران چراغ سبز نمى‌دهد؟ آیا نباید مسئولین محترم به این‌گونه کارها رسمآ اعتراض کنند؟



ما مى‌دانیم بعضى از مدارس دینى در پاکستان و عربستان سعودى رسمآ تروریست‌پرور هستند، نباید فکرى براى آن کرد و آنها را شناسایى نمود و به این دولت‌ها اعتراض کرد.



در قسمت دیگری از پیام آمده است: ما از این مى‌ترسیم که در مدارس دینى برادران اهل سنت کشورمان نیز نفوذ کنند و چنین افکارى را رواج دهند.



آیا نباید با همکارى مدیران دینى این مدارس، نظارت بیشترى در برنامه‌ها و کتابها و نفرات آنها بشود؟!



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه تأکید کرد: جنایت اخیر ثابت کرد که آنها نه به شیعه رحم مى‌کنند نه به اهل سنت. آنها تشنه خون بیگناهان هستند؛ آیا نباید اهل سنت کشورمان نیز، برنامه‌اى براى ریشه‌یابى و مبارزه با این جنایات هولناک که سبب سوء ظن نسبت به همه مى‌شود و وحدت را تضعیف مى‌کند و دود آن به چشم همه مى‌رود تنظیم کنند؟



در انتهای پیام این مرجع تقلید آمده است: به یقین تا سردمداران این کار یقین پیدا نکنند که هزینه‌هاى سنگینى در برابر آن مى‌پردازند دست بر نخواهند داشت، این هزینه‌ها را مشخص کنید!



به هر حال مردم انتظار دارند این مسئله حیاتى و سرنوشت‌ساز جدى‌تر گرفته شود و «کار گروهى» قوى و هوشیار به طور دائم براى مدیریت آن انتخاب گردد، تا ریشه‌هاى این جنایات خشکانده شود و مردم مسلمان و با ایمان ما از شرّ آنها درامان بمانند.