دستگیری 9 نفر مرتبط با حادثه تروریستی چابهار / پیگیری عوامل اصلی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در گفتگویی درباره حادثه تروریستی چابهار گفت که امروز هیئتی مرکب از نمایندگان دفتر رهبری، نماینده رئیس جمهور و برخی از مسئولین برای عرض تسلیت و حضور در مراسم تشییع شهدای چابهار به این محل سفر کرده است.

وی اضافه کرد: در عین حال این هیئت در جریان این سفر ضمن سرکشی به بیمارستانها و احوالپرسی از مجروحین این حادثه تروریستی درجریان روند معالجات مجروحین قرار گرفت و با توجه به مجموعه فعالیت های انجام شده کمک رسانی و معالجات افراد مجروح تاکنون به خوبی پیش رفته است.

وزیر کشور افزود: همزمان با این مراسم، جلسه شورای امنیت در منطقه با حضور مسئولان لشکری و کشوری انجام پذیرفت و مسئولان انتظامی- امنیتی گزارشهایی از پیگیری ها را اعلام کردند که از جمله آن می توان به دستگیری 9 نفر مرتبط با این حادثه را اشاره کرد که یک نفر از اینان در حال خروج از کشور دستگیر شد و بقیه افراد نیز در کنارک و چابهار توسط نیرو های نظامی امنیتی بازداشت شده اند.

وزیر کشور در گفتگو با شبکه خبر تاکید کرد که این عملیات تا دستگیری عوامل اصلی این حادثه تروریستی ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با عنایت به نوع عملیات تروریستی وتجهیزات به دست آمده به نظرمی رسد که عناصر فریب خورده و کسانی که با دستگاههای اطلاعاتی خارجی از جمله موساد مرتبط هستند در این حادثه تروریستی نقش آفرینی کردند که پیگیری های این مسئله با جدیت بیشتر توسط نیروهای انتظامی امنیتی در حال پیگیری است.

نجار در پایان ضمن تاکید براین نکته که مسببان این حادثه در تلاش برای ایجاد ناامنی و تفرقه در منطقه تلاش می کنند، اعلام کرد: با پیگیری جدی موضوع و با به دست آوردن اخبار جدید به موقع مردم را در جریان آن قرار خواهد داد.