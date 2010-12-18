به گزارش خبرگزاری مهر، روباتهای بسیاری در جهان وجود دارند که می توانند موسیقی بنوازند، برای مثال گروه راک روباتیک "The Three Sirens" می توانند به خود نت های جدید را یاد داده و نوازندگی را در خود بهبود ببخشند. اما روباتهای انسان نمای موسیقیدان از نمونه های نادر روباتها هستند.

دانشمندان دانشگاه درکسل روباتی شبه انسانی به وجود آورده اند که می تواند هر نت موسیقی را در لحظه اجرا کند. محققان از این روبات بیشتر برای بررسی اجرای موسیقی و تعامل با دیگر موسیقی دانان استفاده می کنند تا اجرای صرف نتها. این مینی روبات انسان نما می تواند در دقیقه 200 نت پیانو را اجرا کند.

با این حال انسانهای پیانیست هنوز می توانند برای مدتی از ایمنی شغلی خود اطمینان داشته باشند زیرا با وجود اینکه این روبات می تواند نتهای دیجیتالی موسیقی را بخواند، هر یک از دستهای او تنها از دو انگشت تشکیل شده است و از این رو روبات تنها از پس نواختن ملودی های بسیار ساده بر می آید.

این روبات کوتاهتر از 40 سانتیمتر بوده و به واسطه یک پردازشگر کوچک و آن برد به همراه یک رایانه بزرگتر که دستورات را صادر می کند کنترل می شود. همچنین دستهای این روبات به شکلی طراحی شده اند تا بدون اینکه به کلیدهای مجاور ضربه وارد شود، نتها را به صورت دقیق بنوازند.

اندامهای این روبات با استفاده از چندین موتور کنترل شده و هر 20 میلی ثانیه یکبار موقعیت آنها تغییر پیدا می کند. این روبات در حال حاضر تنها می تواند بر روی کلیدهای سفید رنگ پیانو ضربه بزند و با کمک گرفتن از الگوریتمی از همخوان بودن نت اجرا شده و کلید نواخته شده اطمینان حاصل کند.

محققان می گویند این روبات اولین قدم در راستای ساختن روباتی انسان نما و پیانیست است. سپس آنها قصد دارند با بهبود بخشیدن به این سیستم روباتیک چندین دستگاه از آنها را به گونه ای آموزش دهند که بتوانند با یکدیگر همنوازی انجام دهند. این محققان همچنین می خواهند دوربینهایی را بر روی سر این روباتها کار بگذارند تا بتوانند با کمک آنها مسیر حرکت دستهای خود و همنوازان را کنترل کنند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در نهایت دانشمندان در نظر دارند این روبات را تا جایی تکامل دهند که به صورت پنج انگشتی بتواند به نواختن پیانو بپردازد و حرکاتی مشابه انسان را در هنگام نواختن پیانو از خود به نمایش بگذارد.