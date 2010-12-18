۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۷

به منظور سیاستگذاری درآموزش/

سومین مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در تبریز آغاز بکار کرد

سومین مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به منظور سیاستگذاری مبتنی بر پژوهش در آموزش و ارائه راهکارهای مناسب برای مشکلات واحد های آموزشی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ارتباط میان تحقیق و توسعه بیش از گذشته در این دانشگاه فراهم شد و تحقیقات پراکنده دانشکده ها و مراکز به صورت منسجم فعالیت خواهند کرد.

دکتر مهستی علیزاده رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز درباره فعالیت این مرکز تحقیقاتی یادآور شد: این مرکز پیش از این به صورت تیم پژوهشی فعال بوده و و 56 طرح پژوهش در آموزش را ارائه داده است.

وی هدف مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز را ارائه نتایج تحقیقات در راستای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش و گسترش ارتباط بین الملل و سیاستگذاری علمی و مبتنی بر شواهد برشمرد.

