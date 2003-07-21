نجات تالاب انزلي فقط با اجراي طرح "كنار گذر" ممكن است

شعبانعلي نطامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود:وزارت راه قصد احداث يك جاده كمربندي به طول 16 كيلومتر درمنطقه تالاب انزلي را داشت كه حدود 4 كيلومتر آن از داخل اين تالاب عبور مي كرد و در اثر اين اقدام چند صد هكتار از مساحت 218 كيلو متري تالاب از آن جدا مي شد.

وي همچنين خشك شدن بخش جدا شده تالاب، تخريب زيست بوم آن، تغير كاربري اراضي اين منطقه و پيشروي مناطق مسكوني به سمت تالا ب انزلي را از تبعات منفي عبور جاده كمربندي از داخل تالاب بر شمرد واظهار داشت: بدنبال مخالفت سازمان محيط زيست با اين اقدام و تنشها و درگيري هايي كه در سطح استان رخ داد،رييس جمهوري ضمن تشكيل جلسه حل اختلاف و قبول هزينه هاي مربوطه ، دولت و مسولان وزارت راه را مو ظف به اجراي طرح كنار گذر پيشنهاد شده از سوي سازمان محيط زيست كرد.

نظامي در پايان با اشاره به اينكه براي اولين بار در كشور حرف محيط زيست خريدار پيدا كرده است، گفت: علاوه بر گذر مسير چهار كيلومتري جاده كمربندي از كنار تالاب انزلي ، وزارت راه بايد كليه نكات مورد نظر سازمان محيط زيست مانند فنس كشي و جنگل كاري دردو طرف مسير جاده ، حفر كانال جهت هدايت مواد اضافي مثل دود ، منوكسيد كربن، سرب و روغن از سطح جاده و نصب سيستم تصفيه در مبادي ورودي آبهاي سطحي به تالاب را نيز رعايت كند.