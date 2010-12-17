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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

پایان یک رکورد؛

مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه علی اکبر صالحی فردا برگزار می شود

مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه علی اکبر صالحی فردا برگزار می شود

فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و باسابقه ترین وزیر دولت محمود احمدی نژاد تودیع و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معارفه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح شنبه 27 آذر ماه در ساختمان شماره 1 وزارت امور خارجه  با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مدیران و معاونان وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.

منوچهر متکی باسابقه ترین وزیر دولت محمود احمدی نژاد بود که با برکناری در هنگام ماموریت کاری در سنگال به رکورد خود در این دولت پایان داد.

دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی  اتمی همزمان به عنوان سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار خواهد شد. 

به گزارش مهر، علی اکبر صالحی متولد 1328 در شهر مقدس کربلا است و به زبان های عربی و انگلیسی تسلط دارد. وی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه آمریکایی بیروت و دکتری را در علوم فنی و در سال ۱۹۷۷ از ام‌آی‌تی در آمریکا دریافت کرده است.
 
علی‌اکبر صالحی، با مرتبهٔ علمی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف است وبین سال‌های۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ و ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت.
 
در کارنامه وی فعالیت به عنوان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده می شود و همچنین، وی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، معاونت دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده داشته‌ است.
 
وی تیرماه1388 به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شده بود. 
کد مطلب 1211511

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