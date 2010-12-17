بزرگترین درس عاشورا آزادی و آزادگی است

به گزارس خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه امروز اراک افزود: شجاعت، دلیری، غزت و سربلندی و ولایت مداری از درس های دیگر عاشوراست.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آزادی و آزادگی را عامل رهایی بشر دانست و گفت: امام حسین(ع) مظهر آژادی و آزادگی است چیزی که در طول تاریخ عامل سعادت جوامع بوده و هم اکنون نیز هست.

وی با اشاره به اینکه اسلام حامل آزادی واقعی است، خاطرنشان کرد: امروز گرچه کشورهای غربی دم از آزادی می زنند ولی آنچه را که تقدیم بشر کرده اند آزادی فساد و فحشاست که باید در آن تجدید نظر کنند.

امام جمعه اراک، آزادی مد نظر اسلام را رهایی از تعلقات مخرب دنیوی دانست و افزود: ارمغان آزادی اسلامی رشد و شکوفایی و پیشرفت همه جانبه ایت چیزی که کشورهای غربی از آن غافل مانده اند و ما مسلمانان باید به آن توجه و سرفصل برنامه های خود قرار دهیم.

حجت السلام دری در ادامه با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پیام آوران عاشورا هستند گفت: عاشورا به عنوان بزرگترین و غنی ترین منبع درس زندگی است و اگر نبودند حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) مکتب عاشورا به نسل های بعدی منتقل نمی شد و ما هر چه داریم از پیام آوران کربلاست.

وی حفظ و اشاعه درس های عاشورا را وظیفه هر مسامان شیعه دانست و گفت: پیام آوران عاشورا با تحمل رنج ها و مشقات فراوان این مکتب را زنده نکه داشته و وظیفه ما حفظ و اشاعه و عمل به درس های آن است.

امام جمعه اراک در این خطبه ها با اشاره به حادثه تروریستی در چابهار، آن را اقدامی صهیونیستی خواند و گفت: به خاک و خون کشیدن عزاداران حسینی نشانه ای از مظلومیت کربلاست که در طول تاریخ یادآور می شود.