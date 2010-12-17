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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

حجت الاسلام دری نجف آبادی:

بزرگترین درس عاشورا آزادی و آزادگی است

بزرگترین درس عاشورا آزادی و آزادگی است

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه اراک گفت: بزرگترین درس مکتب عاشورا آزادی و آزادگی است که در سایه اسلام راستین به دست می آید.

به گزارس خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه امروز اراک افزود: شجاعت، دلیری، غزت و سربلندی و ولایت مداری از درس های دیگر عاشوراست.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آزادی و آزادگی را عامل رهایی بشر دانست و گفت: امام حسین(ع) مظهر آژادی و آزادگی است چیزی که در طول تاریخ عامل سعادت جوامع بوده و هم اکنون نیز هست.

وی با اشاره به اینکه اسلام حامل آزادی واقعی است، خاطرنشان کرد: امروز گرچه کشورهای غربی دم از آزادی می زنند ولی آنچه را که تقدیم بشر کرده اند آزادی فساد و فحشاست که باید در آن تجدید نظر کنند.

امام جمعه اراک، آزادی مد نظر اسلام را رهایی از تعلقات مخرب دنیوی دانست و افزود: ارمغان آزادی اسلامی رشد و شکوفایی و پیشرفت همه جانبه ایت چیزی که کشورهای غربی از آن غافل مانده اند و ما مسلمانان باید به آن توجه و سرفصل برنامه های خود قرار دهیم.

حجت السلام دری در ادامه با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پیام آوران عاشورا هستند گفت: عاشورا به عنوان بزرگترین و غنی ترین منبع درس زندگی است و اگر نبودند حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) مکتب عاشورا به نسل های بعدی منتقل نمی شد و ما هر چه داریم از پیام آوران کربلاست.

وی حفظ و اشاعه درس های عاشورا را وظیفه هر مسامان شیعه دانست و گفت: پیام آوران عاشورا با تحمل رنج ها و مشقات فراوان این مکتب را زنده نکه داشته و وظیفه ما حفظ و اشاعه و عمل به درس های آن است.

امام جمعه اراک در این خطبه ها با اشاره به حادثه تروریستی در چابهار، آن را اقدامی صهیونیستی خواند و گفت: به خاک و خون کشیدن عزاداران حسینی نشانه ای از مظلومیت کربلاست که در طول تاریخ یادآور می شود.

کد مطلب 1211519

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