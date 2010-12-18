محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بدهکاریهای تیم ذوب آهن اظهار داشت: این تیم بدهکاریهایی دارد که مربوط به سال گذشته است اما مستلزم پرداخت شدن است تا بتوانند به عنوان یکی از نمایندگان ایران در مسابقات باشگاههای غرب آسیا شرکت کنند.
وی به موارد بدهکاری تیم بسکتبال ذوب آهن اشاره کرد و یادآور شد: این تیم سال گذشته برای میزبانی مسابقات باشگاههای غرب آسیا اعلام آمادگی کرده بود اما بعد از مصوب شدن برگزاری این رقابتها در ایران از میزبانی انصراف داد!
رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: سال گذشته این مسابقات در تهران و با حضور هر دو نماینده کشورمان (مهرام و ذوب آهن) برگزار شد. ذوب آهن باید سهم خود را بابت برگزاری این مسابقات و حضور در آن پرداخت میکرد که هنوز این کار انجام نشده است.
مشحون که ریاست فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) را هم بر عهده دارد پرداخت این بدهکاری را شرط لازم برای اعزام ذوب آهن به مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا عنوان کرد و گفت: مشکل دیگری نیست. فقط باید این بدهکاری تسویه شود تا اصفهانیها اجازه حضور در این رقابتها را پیدا کنند. در غیر این صورت این اجازه داده نمیشود. حتی اگر مجبور شویم تیم دیگری را جایگزین کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن با کسب عنوان نایب قهرمانی رقابتهای لیگ برتر 88 بعد از مهرام به عنوان نماینده دوم ایران برای حضور در مسابقات باشگاههای غرب آسیا معرفی شد. ذوب آهن در گروه A این رقابتها با نمایندگانی از الریاضی لبنان، الاهلی یمن، الجلا سوریه و الریاضی اردن همگروه است. دیدارهای این گروه از 13 دیماه در سوریه آغاز میشود.
