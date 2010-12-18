محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بدهکاری‎های تیم ذوب آهن اظهار داشت: این تیم بدهکاری‎هایی دارد که مربوط به سال گذشته است اما مستلزم پرداخت شدن است تا بتوانند به عنوان یکی از نمایندگان ایران در مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا شرکت کنند.

وی به موارد بدهکاری تیم بسکتبال ذوب آهن اشاره کرد و یادآور شد: این تیم سال گذشته برای میزبانی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا اعلام آمادگی کرده بود اما بعد از مصوب شدن برگزاری این رقابت‎ها در ایران از میزبانی انصراف داد!

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: سال گذشته این مسابقات در تهران و با حضور هر دو نماینده کشورمان (مهرام و ذوب آهن) برگزار شد. ذوب آهن باید سهم خود را بابت برگزاری این مسابقات و حضور در آن پرداخت می‎کرد که هنوز این کار انجام نشده است.

مشحون که ریاست فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) را هم بر عهده دارد پرداخت این بدهکاری را شرط لازم برای اعزام ذوب آهن به مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا عنوان کرد و گفت: مشکل دیگری نیست. فقط باید این بدهکاری تسویه شود تا اصفهانی‏ها اجازه حضور در این رقابت‎ها را پیدا کنند. در غیر این صورت این اجازه داده نمی‎شود. حتی اگر مجبور شویم تیم دیگری را جایگزین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن با کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت‎های لیگ برتر 88 بعد از مهرام به عنوان نماینده دوم ایران برای حضور در مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا معرفی شد. ذوب آهن در گروه A این رقابت‎ها با نمایندگانی از الریاضی لبنان، الاهلی یمن، الجلا سوریه و الریاضی اردن همگروه است. دیدارهای این گروه از 13 دی‎ماه در سوریه آغاز می‎شود.