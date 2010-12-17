آموزه های عاشورا باید در جامعه تبیین شوند

به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، حجت الاسلام رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی قیام سیدالشهداء(ع) که در نص صریح کلام آن حضرت به برادرش آمده است قیام برای امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: برای همین برای شیعه و عزادار امام حسین(ع) مناسب نیست که برای او اشک بریزد و خدای ناکرده عمل منکری را مرتکب شود و ما باید این آموزه را از قیام عاشورا درس بگیریم.

وی با بیان اینکه ما در انقلاب اسلامی به تأسی از امام حسین(ع) عمل کردیم، عنوان کرد: بنا به آیه 111 سوره توبه، خداوند خود خریدار جان شهدای ما شد.

رمضانی پور با تشکر از عزاداری هیئات مذهبی در تاسوعا و عاشورای حسینی در رفسنجان، تصریح کرد: به حمدالله امسال هماهنگی و همبستگی خوبی بین هیئت های عزاداری حاکم بود.

امام جمعه موقت رفسنجان با محکوم کردن جنایت تروریستی در چابهار تاکید کرد: این شهادتها بوده که نظام اسلامی را تثبیت کرده است.