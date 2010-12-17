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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

امام جمعه موقت رفسنجان:

آموزه های عاشورا باید در جامعه تبیین شوند

آموزه های عاشورا باید در جامعه تبیین شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام عباس رمضانی پور با تاکید بر تبیین آموزه های عاشورا در جامعه گفت: باید معروفها را در جامعه زیاد کنیم تا منکرات از جامعه رخت بربندند.

به گزارش خبرنگار مهر در رفسنجان، حجت الاسلام رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی قیام سیدالشهداء(ع) که در نص صریح کلام آن حضرت به برادرش آمده است قیام برای امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: برای همین برای شیعه و عزادار امام حسین(ع) مناسب نیست که برای او اشک بریزد و خدای ناکرده عمل منکری را مرتکب شود و ما باید این آموزه را از قیام عاشورا درس بگیریم.

وی با بیان اینکه ما در انقلاب اسلامی به تأسی از امام حسین(ع) عمل کردیم، عنوان کرد: بنا به آیه 111 سوره توبه، خداوند خود خریدار جان شهدای ما شد.

رمضانی پور با تشکر از عزاداری هیئات مذهبی در تاسوعا و عاشورای حسینی در رفسنجان، تصریح کرد: به حمدالله امسال هماهنگی و همبستگی خوبی بین هیئت های عزاداری حاکم بود.

امام جمعه موقت رفسنجان با محکوم کردن جنایت تروریستی در چابهار تاکید کرد: این شهادتها بوده که نظام اسلامی را تثبیت کرده است.

کد مطلب 1211533

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