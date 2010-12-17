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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

امام جمعه کرمان:

حضور و اتحاد ملت توطئه های دشمنان را خنثی می کند

حضور و اتحاد ملت توطئه های دشمنان را خنثی می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کرمان با اشاره به توطئه های متعدد دشمنان گفت: آنچه که توطئه های دشمنان را خنثی می کند وحدت و حضور ملت در صحنه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با تاکید بر لزوم حفظ ارزشهای دینی گفت: عاشورا یکی از مهمترین آموزه های دینی را برای مسلمانان در بر دارد و مردم باید در این روز تدبیر کنند.

وی ادامه داد: دشمنان می خواهند به ارزشهای اسلامی ضربه بزنند و سال گذشته هم دشمنان و عده ای از عوامل داخلی در روز عاشورا به نظام و مقدسات توهین کردند اما با حرکت هوشیارانه مردم مواجه شدند.

خطیب جمعه کرمان در ادامه بر اتحاد مردم و حضور انها در صحنه ها تاکید کرد و گفت: این حضور حرکتهای دشمنان را خنثی می کند و باید ادامه یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: مردم باید همواره هوشیاری خود را در مقابل توطئه های مختلف حفظ کنند زیرا دشمن دست از توطئه بر نخواهد داشت.

امام جمعه کرمان اضافه کرد: امروز در مقابل عاشورا وظیفه حفط ارزشها را داریم و باید راه دین ادامه یابد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخصهای انقلاب اسلامی وحدت بین حوزه و دانشگاه است و در این راستا باید این حرکت تداوم یابد.

شرکت کنندگان در نماز جمعه کرمان با سر دادن شعار جنایت تروریستها در تاسوعای چابهار را محکوم کردند.

کد مطلب 1211543

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