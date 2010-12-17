به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه گلپایگان با اشاره به ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه گفت: برای پیشرفت جامعه به دو مجموعه علمی حوزه و دانشگاه نیازمند هستیم.
حجتالاسلام محمد علی نکونام در خطبههای نماز جمعه این هفته گلپایگان به بیست و هفتم آذرماه، سالروز شهادت شهید آیتالله دکتر مفتح اشاره کرد و افزود: شهید دکتر مفتح فردی بصیر و آگاه بود که همواره بر ارتباط مستمر حوزه و دانشگاه تاکید میکرد.
وی با تاکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه ارمغان تلاشها و فعالیتهای شهید دکتر مفتح است، اظهار داشت: شهید مفتح موفق شد یک پیوند جدا ناشدنی بین حوزه و دانشگاه ایجاد کند که اکنون نیز به وضوح قابل رویت و قابل استناد است.
خطیب جمعه گلپایگان تصریح کرد: باید به دنبال پیوند علوم تجربی و علوم انسانی باشیم تا دانشگاهیان در علوم تجربی و حوزویان در علوم انسانی به طرف مقابل کمک کنند و با مدیریت صحیح و مدبرانه رهبر معظم انقلاب، زمینههای پیشرفت ایران اسلامی فراهم شود.
وی با تاکید بر معجزات قیام عاشورا، اضافه کرد: قیام عاشورا در متن قرآن آمده است و بر همین اساس نمیتوان بین عاشورا و قرآن فاصله ایجاد کرد که به همین علت این قیام امام حسین(ع) همواره پویا و زنده در میان مسلمانان شیعه باقی خواهد ماند.
امام جمعه دهاقان نیز در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر دهاقان با اشاره به درایت حضرت امام سجاد(ع) گفت: حضرت امام سجاد(ع) در صحیفیه سجادیه خود در مورد تمامی مباحث سیاسی، فرهنگی و علمی سخن گفتهاند.
امام جمعه اردستان نیز به سالروز شهادت شهید دکتر مفتح اشاره کرد و گفت: به دلیل خدمات شهید مفتح به حوزه و دانشگاه، روز شهادت این بزرگوار به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.
وی بتا تاکید بر اینکه دشمن از ابتدا به دنبال ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه بوده تا این دو نهاد مقدس نسبت به یکدیگر بدبین شوند، خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب این اختلافات کنار گذاشته شده است.
حسینی همچنین به صحبتهای اخیر سفیر انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: انگلیس در اکثر یا همه توطئهها علیه جمهوری اسلامی نقش و حضور فعال داشته است و در جریان فتنه سال گذشته بیشتر سفرها از انگلیس به ایران بود و از آنجا خط داده میشد.
امام جمعه تیران نیز در جمع نمازگزاران شهر تیران گفت: حوزه و دانشگاه در جامعه بسیار تاثیرگذارند و نباید میان این دو اختلافی ایجاد شود.
حجتالاسلام والمسلمین سید علی سجادی با اشاره به نامگذاری سالگرد شهادت شهید دکتر مفتح به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه، افزود: حوزه و دانشگاه دو جایگاه مهم و تاثیرگذار هستند و نقش آنها در جامعه غیر قابل انکار است.
وی با تاکید بر نقش این دو نهاد در جامعه، اظهار داشت: حوزههای علمیه و دانشگاهها در پیشبرد اهداف انقلاب تلاش بسیاری از خود به نمایش گذاشتهاند و بر همین اساس در عرصههای مختلف نقش قابل توجهی داشتهاند.
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