به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امام جمعه گلپایگان با اشاره به ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه گفت: برای پیشرفت جامعه به دو مجموعه علمی حوزه و دانشگاه نیازمند هستیم.

حجت‌الاسلام محمد علی نکونام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان به بیست و هفتم آذرماه، سالروز شهادت شهید آیت‌الله دکتر مفتح اشاره کرد و افزود: شهید دکتر مفتح فردی بصیر و آگاه بود که همواره بر ارتباط مستمر حوزه و دانشگاه تاکید می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه ارمغان تلاشها و فعالیتهای شهید دکتر مفتح است، اظهار داشت: شهید مفتح موفق شد یک پیوند جدا ناشدنی بین حوزه و دانشگاه ایجاد کند که اکنون نیز به وضوح قابل رویت و قابل استناد است.

خطیب جمعه گلپایگان تصریح کرد: باید به دنبال پیوند علوم تجربی و علوم انسانی باشیم تا دانشگاهیان در علوم تجربی و حوزویان در علوم انسانی به طرف مقابل کمک کنند و با مدیریت صحیح و مدبرانه رهبر معظم انقلاب، زمینه‌های پیشرفت ایران اسلامی فراهم شود.

وی با تاکید بر معجزات قیام عاشورا، اضافه کرد: قیام عاشورا در متن قرآن آمده است و بر همین اساس نمی‌توان بین عاشورا و قرآن فاصله ایجاد کرد که به همین علت این قیام امام حسین(ع) همواره پویا و زنده در میان مسلمانان شیعه باقی خواهد ماند.

تمامی مباحث بشری در صحیفه سجادیه عنوان شده است



امام جمعه دهاقان نیز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر دهاقان با اشاره به درایت حضرت امام سجاد(ع) گفت: حضرت امام سجاد(ع) در صحیفیه سجادیه خود در مورد تمامی مباحث سیاسی، فرهنگی و علمی سخن گفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مومن‌پور با بیان اینکه نباید در عزاداری‌ها و سوگواری‌ها تنها به ذکر مصیبت پرداخت، افزود: باید تمامی مباحث مرتبط با مظلومیت اهل بیت و نقش این مظلومیت در توسعه و ترویج اسلام در مراسم سوگواری بیان شود.

وی همچنین به لزوم توسعه و گسترش فرهنگ عاشورا اشاره کرد اظهار داشت: باید از صدا و سیما به دلیل فعالیت و خدمتی که در اشاعه و نمایش عزاداری‌های مردم در سوگواری امام حسین(ع) داشت صمیمانه قدرانی کرد.

خطیب جمعه دهاقان تاکید کرد: متاسفانه مداحان بیشتر مظلومیت‌های حضرت زینب(س) و حضرت سجاد(ع) را در مراسم عزاداری بیان می‌کنند و کمتر از رشادت‌ها و دلیری‌های آنان صحبتی به میان می‌آورند.

وی همچنین به نقش حضرت زینب و امام سجاد(ع) در روشنگری‌های مظلومیت امام حسین(ع) در روز عاشورا اشاره کرد و گفت: حضرت زینب(س) و حضرت سجاد(ع) در راس افرادی بودند که بعد از واقعه عاشورا ذکر مصیبت کرده و مردم را از عمل زشت یزید با خبر کردند.

حفظ وحدت حوزه و دانشگاه ضروری است



امام جمعه اردستان نیز به سالروز شهادت شهید دکتر مفتح اشاره کرد و گفت: به دلیل خدمات شهید مفتح به حوزه و دانشگاه، روز شهادت این بزرگوار به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی به لزوم وحدت بین همه اقشار جامعه اشاره کرد و بیان داشت: در میان وحدت میان تمامی اقشار جامعه، وحدت بین حوزه و دانشگاه از همه ضروری‌تر است.



وی بتا تاکید بر اینکه دشمن از ابتدا به دنبال ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه بوده تا این دو نهاد مقدس نسبت به یکدیگر بدبین شوند، خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب این اختلافات کنار گذاشته شده است.



حسینی همچنین به صحبت‌های اخیر سفیر انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: انگلیس در اکثر یا همه توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی نقش و حضور فعال داشته است و در جریان فتنه سال گذشته بیشتر سفرها از انگلیس به ایران بود و از آنجا خط داده می‌شد.

حوزه و دانشگاه در جامعه بسیار تاثیرگذارند



امام جمعه تیران نیز در جمع نمازگزاران شهر تیران گفت: حوزه و دانشگاه در جامعه بسیار تاثیرگذارند و نباید میان این دو اختلافی ایجاد شود.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی سجادی با اشاره به نامگذاری سالگرد شهادت شهید دکتر مفتح به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه، افزود: حوزه و دانشگاه دو جایگاه مهم و تاثیرگذار هستند و نقش آنها در جامعه غیر قابل انکار است.



وی با تاکید بر نقش این دو نهاد در جامعه، اظهار داشت: حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف انقلاب تلاش بسیاری از خود به نمایش گذاشته‌اند و بر همین اساس در عرصه‌های مختلف نقش قابل توجهی داشته‌اند.