9 نفر از تروریستهای حادثه چابهار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مصطفی محمد نجار ظهر جمعه در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای حادثه تروریستی چابهار اظهار داشت: با تلاشهای دستگاههای امنیتی تاکنون 9 نفر در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند اند.

وی ادامه داد: 8 نفر از این افراد در شهرهای چابهار، کنارک و نیکشهر و یک نفر نیز قبل از فرار از طریق مرز جنوب شرق کشور دستگیر شدند.

عضو شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: تحقیقات و بازجویی از دستگیر شدگان در حال انجام است.

وزیر کشور گفت: نوع تجهیزات بکار برده شده توسط عوامل مزدور استکبار در جنایت تروریستی چابهار نشان دهنده دست داشتن سرویسهای اطلاعاتی فعال در منطقه از جمله موساد و سیا است.