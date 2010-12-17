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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

وزیر کشور:

9 نفر از تروریستهای حادثه چابهار دستگیر شدند

9 نفر از تروریستهای حادثه چابهار دستگیر شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: محمد نجار گفت: با تلاش مستمر و شبانه روزی دستگاههای ذیربط که همچنان ادامه دارد تاکنون 9 نفر در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مصطفی محمد نجار ظهر جمعه در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای حادثه تروریستی چابهار اظهار داشت: با تلاشهای دستگاههای امنیتی تاکنون 9 نفر در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند اند.

وی ادامه داد: 8 نفر از این افراد در شهرهای چابهار، کنارک و نیکشهر و یک نفر نیز قبل از فرار از طریق مرز جنوب شرق کشور دستگیر شدند.

عضو شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: تحقیقات و بازجویی از دستگیر شدگان در حال انجام است.

وزیر کشور گفت: نوع تجهیزات بکار برده شده توسط عوامل مزدور استکبار در جنایت تروریستی چابهار نشان دهنده دست داشتن سرویسهای اطلاعاتی فعال در منطقه از جمله موساد و سیا است.

کد مطلب 1211550

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