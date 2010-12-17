9 نفر از تروریستهای حادثه چابهار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مصطفی محمد نجار ظهر جمعه در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای حادثه تروریستی چابهار اظهار داشت: با تلاشهای دستگاههای امنیتی تاکنون 9 نفر در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند اند.
وی ادامه داد: 8 نفر از این افراد در شهرهای چابهار، کنارک و نیکشهر و یک نفر نیز قبل از فرار از طریق مرز جنوب شرق کشور دستگیر شدند.
عضو شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: تحقیقات و بازجویی از دستگیر شدگان در حال انجام است.
وزیر کشور گفت: نوع تجهیزات بکار برده شده توسط عوامل مزدور استکبار در جنایت تروریستی چابهار نشان دهنده دست داشتن سرویسهای اطلاعاتی فعال در منطقه از جمله موساد و سیا است.
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