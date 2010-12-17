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۲۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

بیانیه سازمان تبلیغات/

عملیات انتحاری در روز تاسوعای حسینی نشانه اوج ضعف ایادی استکبار است

عملیات انتحاری در روز تاسوعای حسینی نشانه اوج ضعف ایادی استکبار است

اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان طی پیامی اقدام ددمنشانه انتحاری منجر به شهید شدن جمعی از عزاداران حسینی (ع) همزمان با روز تاسوعا در شهرستان چابهار را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است:

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
 
انا لله و انا الیه راجعون
 
با عرض تسلیت سوگواری سرور آزادگان عالم ، حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و علمدار با وفای کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، در سالروز حزن و اندوه سوگواران در تاسوعای حسینی که همه دلهای ارادتمند به اهل بیت (ع) مالامال از عشق و شور حسینی است و در شرایطی که سوگواران منطقه سیستان و بلوچستان تسلیت گویان به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) مشغول عزاداری بودند بار دیگر دست شوم استکبار جهانی از آستین جنایتکاران کور دل جند الشیطان در آمد و در شهرستان چابهار جمعی از عزاداران حسینی را به خاک و خون کشید .
 
انفجار بمب در صف عزاداران حسینی چند پیام برای جهانیان دارد:
 
1- سوگواران و شیعیان امام حسین (ع) با پیروی از سرور آزادگان حضرت امام حسین (ع) همچنان اقتداء به سالار شهیدان دارند و می گویند: هیهات منا الذله ، بنابراین تا پای جان در راه اسلام و ادامه مسیر ولایت، وفاداری خویش را اعلام و به مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عرضه می دارند که در جهت اعتلای اسلام آماده تقدیم جان و جوان هستند .
 
2- انجام عملیات انتحاری نشان از ضعف ایادی استکباری است و مطمئنا حرکات غیر انسانی و اقدامات کور دشمن را بیان می کند، بنابراین علیرغم همه رنجهای ایجاد شده ، نوید دهنده پایان اقدامات ضد انقلاب می باشد .
 
اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در پایان ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سوگواران حسینی بویژه خانواده شهداء تاسوعای حسینی چابهار، هشدار می دهد که همه عزاداران با توجه کامل و حفظ آرامش و شور حسینی به عزاداریها بپردازند و هر گونه تحرکات مشکوک را به مراجع نظامی و انتظامی اطلاع دهند .
 
والسلام علیکم و برکاته
کد مطلب 1211555

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