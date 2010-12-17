عملیات انتحاری در روز تاسوعای حسینی نشانه اوج ضعف ایادی استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است:

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

انا لله و انا الیه راجعون

با عرض تسلیت سوگواری سرور آزادگان عالم ، حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و علمدار با وفای کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، در سالروز حزن و اندوه سوگواران در تاسوعای حسینی که همه دلهای ارادتمند به اهل بیت (ع) مالامال از عشق و شور حسینی است و در شرایطی که سوگواران منطقه سیستان و بلوچستان تسلیت گویان به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) مشغول عزاداری بودند بار دیگر دست شوم استکبار جهانی از آستین جنایتکاران کور دل جند الشیطان در آمد و در شهرستان چابهار جمعی از عزاداران حسینی را به خاک و خون کشید .

انفجار بمب در صف عزاداران حسینی چند پیام برای جهانیان دارد:

1- سوگواران و شیعیان امام حسین (ع) با پیروی از سرور آزادگان حضرت امام حسین (ع) همچنان اقتداء به سالار شهیدان دارند و می گویند: هیهات منا الذله ، بنابراین تا پای جان در راه اسلام و ادامه مسیر ولایت، وفاداری خویش را اعلام و به مقام معظم رهبری(مدظله العالی) عرضه می دارند که در جهت اعتلای اسلام آماده تقدیم جان و جوان هستند .

2- انجام عملیات انتحاری نشان از ضعف ایادی استکباری است و مطمئنا حرکات غیر انسانی و اقدامات کور دشمن را بیان می کند، بنابراین علیرغم همه رنجهای ایجاد شده ، نوید دهنده پایان اقدامات ضد انقلاب می باشد .

اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در پایان ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سوگواران حسینی بویژه خانواده شهداء تاسوعای حسینی چابهار، هشدار می دهد که همه عزاداران با توجه کامل و حفظ آرامش و شور حسینی به عزاداریها بپردازند و هر گونه تحرکات مشکوک را به مراجع نظامی و انتظامی اطلاع دهند .

والسلام علیکم و برکاته