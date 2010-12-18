تهیه پیش نویس قرارداد نفتی ایران-عراق/ تهران میزبان نشست دوجانبه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ایران و عراق به ترتیب با در اختیار داشتن 150 و 143 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام به ترتیب دومین و سومین ذخایر بزرگ طلای سیاه جهان را در اختیار دارند.

در کنار وجود ذخایر هیدروکربوری در ایران و عراق، در سالهای اخیر یکی از مهمترین موارد اختلاف دولتهای تهران – بغداد نحوه توسعه میایدن مشترک نفتی و مرزی بوده است.

در سالهای اخیر مذاکرات متعددی برای تعریف یک چارچوب مشترک همکاری برای توسعه میادین مشترک نفتی انجام که در نهایت منجر به امضای تفاهم نامه ای بین شرکت ملی نفت ایران و عراق در تابستان سال گذشته شد.

بر اساس این توافق نامه، قرار بود ایران و عراق میادین مشترکی را شناسایی و به صورت آزمایشی یک ساختار اکتشافی، یک میدان توسعه نیافته و یک میدان در حال تولید را بررسی کنند تا درباره چگونگی تولید آنها به جمع بندی برسند.

در همین حال معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت پیشتر از برگزاری دو نشست مشترک نفتی با عراق در سالجاری خبر داده و اعلام کرده بود: دومین نشست کمیته فنی مشترک (JTC) میادین مشترک نفت و گاز ایران و عراق پاییز امسال در بغداد برگزار شده است.

البته نخستین نشست کارگروه اجرایی مشترک (JEWG) این دو کشور نفت خیز هفته آینده به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

در همین حال، علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت پیشتر از توافق مقامات ایران –عراق برای تهیه طرح جامع توسعه 5 میدان مشترک نفت خبر داده و به مهر گفته بود: وزارتخانه های نفت ایران و عراق هر یک برای توسعه میادین نفت و گاز قوانین خاص خود را دارند،از این برای دستیابی به یک نتیجه مشخص باید قوانین و مقررات قراردادی دو کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ضرورت تبادل بیشتر مقررات قراردادی ایران و عراق در مذاکرات آتی، اظهار کرده بود: دو طرف باید برای حصول اصولی که منافع مشترک دو کشور را در بر می گیرد مذاکرات بیشتری انجام دهند و در صورت توافق نهایی توسعه مشترک میادین نفت و گاز می تواند شکل واقعی به خود بگیرد.

پیام بطحایی مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت هم اخیرا از تدوین نسل سوم قراردادهای نفتی ایران خبر داده به مهر اعلام کرده است: قراردادهای جدید بیع متقابل منجر به افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران خواهد شد.

تهیه پیش نویس قرارداد مشترک نفتی ایران- عراق

به گزارش مهر، اخیرا وزارتخانه های نفتی ایران و عراق بر روی فرمول سوآپ فرآورده های نفتی به توافق نهایی دست یافته اند، ضمن آنکه مذاکرات گازی دو کشور برای تامین نیروگاههای شرق عراق ادامه دارد.

پیگیری خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد که یکی از مهمترین محورهای برگزاری نشست جدید نفتی دو کشور تدوین پیش نویس جدید قراردادی به منظور مشارکت در توسعه میادین مشترک نفتی 2 کشور است.

در حال حاضر قراردادهای جدید بیع متقابل ایران و عراق دارای بخشهای مشترک متعددی بوده و از این رو، مسئولان دو کشور پیش بینی می کنند امکان توافق برای تهیه یک قرارداد جدید به منظور توسعه مشارکتی میادین مشترک نفتی در نشست تهران فراهم باشد.

میادین نفتی آزادگان شمالی، جنوبی، یادآوران، نفت شهر، آذر، دهلران، پایدار غرب و اروند از بزرگترین میادین مشترک نفتی ایران و عراق به شمار می روند که مسئولان 2 کشور پیش بینی می کنند در صورت توافق نهایی بر روی پیش نویس قراردادهای نفتی، امکان توسعه مشارکتی تعدادی از این میادین فراهم شود.

میادین نفتی آزادگان جنوبی (مجنون عراق) با 42 میلیارد بشکه و یادآوران (سنباد عراق) با 17.3 میلیارد بشکه ذخیره درجای نفت خام از بزرگ ترین میادین مشترک هیدروکربوری 2 کشور بوده که در شرایط فعلی ایران توسعه این میادین مشترک نفتی را آغاز کرده است.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی نفت ایران، با توسعه میدان نفتی آزادگان (دو فاز) بیش از 250 هزار بشکه و میدان یادآوران (دو فاز) 185 هزار بشکه در روز امکان استخراج نفت خام در بخش ایرانی میادین وجود دارد.

همچنین براساس برنامه های توسعه میان مدت دو کشور، برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به پنج میلیون و 150 هزار بشکه و تولید نفت عراق به بیش از 10 میلیون بشکه در روز تدوین شده است.