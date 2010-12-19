مردم یزد 40 میلیارد ریال به آبفا بدهی معوقه دارند

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از مجموع رقم بدهی‌ های معوقه یاد شده مشترکان این شرکت، 10 میلیارد ریال مربوط به قبوض آب بهای ارگانهای دولتی و بقیه نیز مربوط به سایر مشترکان است.

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای استان یزد ادامه داد: 80 درصد از مشترکان زیر پوشش شرکت آبفای استان یزد مشترکان خانگی هستند، یک درصد مشترکان صنعتی، هشت درصد تجاری، دو درصد عمومی، اداری دولتی و بقیه نیز در گروه سایر مشترکان قرار گرفته ‌اند.

جعفری بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب استان یزد برای پرداخت قبوض آب مشترکان اقداماتی از جمله صدور برگ اخطار به مشترکان مرتبط برای وصول بدهی و ارتباط و مذاکره رو در رو با مشترکان مربوطه را در دست اقدام دارد.

این مسئول با اشاره به بدهی معوقه مشترکان عنوان کرد: متاسفانه در بخش جاری به ‌رغم همه پیگیری ‌های انجام شده، بخشی از مشترکان به دلیل کم توجهی به موضوع اهمیت و ارزش آب به عنوان یک ماده حیاتی، قبوض آب بها را در مهلت قانونی پرداخت نمی ‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های خدمات‌رسان هستند بر این اساس در بخش جاری برای ارائه خدمات به موقع، با کیفیت و با سرعت، پرداخت به موقع قبوض توسط مشترکان می‌ تواند در این مهم تأثیرگذار باشد.

جعفری از مشترکان آبفای استان یزد خواست؛ با پرداخت به موقع قبوض آب بهای خود، این شرکت را همراهی کرده و از انباشته شدن بدهی‌های خود نیز جلوگیری کنند.