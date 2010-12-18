آناهیتا آذرشکیب که نخستین رمانش با نام "رهای عشق" به تازگی مجوز گرفته و نشر آموت به زودی آن را منتشر می‌کند درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: در این رمان برخی مسائل عاطفی و عاشقانه با محوریت جوانان به ویژه دختران مطرح می‌شود و داستان به نوعی فضای اجتماعی سالهای اخیر را تداعی می‌کند.

وی ادامه داد: داستان درباره شخصیتی به نام "رها" است که برای او و دیگر شخصیتهای داستان که به نوعی با او گره می‌خورد عشق مسیر و حقیقتی است که آنها را در نهایت به رهایی می‌رساند که این رهایی برای برخی شخصیتها مثبت و برای برخی دیگر منفی است.

آذرشکیب با اشاره به اینکه نخستین رمانش حجمی بالغ بر 350 صفحه دارد درباره دیگر آثارش توضیح داد: رمان دومم هم با نام "خواب کبود" درباره جوانان و مسئله اعتیاد نوشته‌ام که این اثر ویراستاری شده و توسط نشر آموت برای دریافت مجوز راهی ارشاد می‌شود.

وی در پایان خبر داد: کار نگارش رمان سومم با نام "به رنگ خاکستر" را به تازگی آغاز کرده ام که درباره دختران فراری است و فکر می‌کنم تا چند ماه دیگر این اثر را به پایان رسانم.