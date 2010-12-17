حضور 2 میلیون عزادار حسینی در کربلا/ 80 تروریست دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، روز گذشته مراسم عاشورای حسینی در کربلای معلی در حالی برگزار شد که بنا بر اعلام مسئولان عراقی بیش از 2 میلیون زائر از سراسر جهان برای حضور در این مراسم به کربلا آمده بودند.

این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و همکاری صرف نیروهای عراقی برگزار شد. به موجب این تدابیر حدود 30 هزار نیروی امنیتی از چند روز قبل از تاسوعا و عاشورا در کربلا و ورودی های آن مستقر شده بودند.

نیروهای امنیتی عراق کربلا را به 4 تا 9 بخش تقسیم کرده بودند و ضمن منع عبور و مرور خودرو در بخش قدیمی شهر شمار دستگاه های کشف بمب و مواد منفجره در کربلا را افزایش داده بودند.

طبق این تدابیر، تنها خودروهای امنیتی، خدماتی، اورژانس و امداد و شهرداری کربلا اجازه ورود به این بخش از کربلا را داشتند. همچنین 600 نیروی امنیتی زن نیز در ایست های بازرسی ویژه زنان به خدمت گمارده شدند.

اتخاذ این تدابیر باعث شد که کربلا در مراسم امسال تاسوعا و عاشورا شاهد اقدامات تروریستی گروه های تکفیری نباشد.

علاوه براین شهر نجف اشرف نیز شاهد حضور زائران حسینی بود به طوری که تجمع زائران در نزدیکی حرم مطهر امام علی (ع) به حدی بود که باعث فروریختن یکی از سرداب ها شد که بر اثر آن 11 نفر زخمی شدند.

"عثمان الغانمی" فرمانده عملیات کربلا در همین حال از بازداشت 80 تروریست در شمال بابل و کربلا که برای اجرای عملیات مسلحانه علیه زائران حسینی برنامه ریزی کرده بودند خبر داد. به گفته وی، دو تن از این افراد از حامیان مالی القاعده و گروه تروریستی وابسته به این شبکه موسوم به "فتیان الجنه" (جوانان بهشت) بودند.

افراد بازداشت شده سعی داشتند زائران کربلا را از 3 محور جنوب نجف، شمال بغداد و غرب بابل هدف قرار دهند.

در همین راستا "جواد البولانی" وزیر کشور عراق اعلام کرد که 3 زن تروریست در استان های دیاله و بغداد بازداشت شدند. این افراد قصد داشتند در روزهای اخیر فعالیت های تروریستی در عراق داشته باشند.