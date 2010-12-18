حجتالاسلام محمدرضا مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: کمبود آب دلیل اصلی از بین رفتن این درختان بوده و کوتاهی از سوی مسئولان مربوطه صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی و شهرداران مناطق مشهد حاضر نیستند از آب سد دوستی برای آبیاری درختان استفاده کنند زیرا آب سددوستی فقط برای آشامیدن شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال 100 هزار اصله نهال در مناطق شهری مشهد غرس می شود و شهروندان می توانند به نام خود و اعضای خانواده نهال غرس کنند.
مهرورز با بیان اینکه حفظ فضای سبز و آبیاری درختان وظیفه همگان است، گفت: قطع 100 درخت در پروژههای مختلف شهری هیاهوی تبلیغاتی است و این درختان به روش روت بال جابجا شدند.
وی در ادامه عنوان داشت: عدهای میکوشند اطلاعرسانی نادرستی از فعالیتهای شهرداری مشهد به مردم ارائه دهند و در واقع قضاوت نادرستی میکنند.
عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه اشکال در کارها وجود دارد، گفت: آنگونه که در شهراعلام میشود که شهرداری چنین بوده صحیح نیست بلکه پیشنهاد میشود که هر تحلیلگر منصفی قبل ازهرگونه اقدامی از اعضای شورای اسلامی اطلاعات صحیح را جویا شود.
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