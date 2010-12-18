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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

مهرورز:

سالانه 30 درصد از درختان فضای سبز مشهد از بین می‌رود

سالانه 30 درصد از درختان فضای سبز مشهد از بین می‌رود

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: براساس بررسی‌های انجام شده هر سال 30 درصد از درختان فضای سبز این کلانشهر از بین می‌روند.

حجت‌الاسلام محمدرضا مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: کمبود آب دلیل اصلی از بین رفتن این درختان بوده و کوتاهی از سوی مسئولان مربوطه صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی و شهرداران مناطق مشهد حاضر نیستند از آب سد دوستی برای آبیاری درختان استفاده کنند زیرا آب سددوستی فقط برای آشامیدن شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال 100 هزار اصله نهال در مناطق شهری مشهد غرس می شود و شهروندان می توانند به نام خود و اعضای خانواده نهال غرس کنند.

مهرورز با بیان اینکه حفظ فضای سبز و آبیاری درختان وظیفه همگان است، گفت: قطع 100 درخت در پروژه‌های مختلف شهری هیاهوی تبلیغاتی است و این درختان به روش روت بال جابجا شدند.

وی در ادامه عنوان داشت: عده‌ای می‌کوشند اطلاع‌رسانی نادرستی از فعالیتهای شهرداری مشهد به مردم ارائه دهند و در واقع قضاوت نادرستی می‌کنند.

عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه اشکال در کارها وجود دارد، گفت: آنگونه که در شهراعلام می‌شود که شهرداری چنین بوده صحیح نیست بلکه پیشنهاد می‌شود که هر تحلیلگر منصفی قبل ازهرگونه اقدامی از اعضای شورای اسلامی اطلاعات صحیح را جویا شود.

کد مطلب 1211589

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