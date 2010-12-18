حجت‌الاسلام محمدرضا مهرورز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: کمبود آب دلیل اصلی از بین رفتن این درختان بوده و کوتاهی از سوی مسئولان مربوطه صورت نگرفته است .

وی تاکید کرد: اعضای شورای اسلامی و شهرداران مناطق مشهد حاضر نیستند از آب سد دوستی برای آبیاری درختان استفاده کنند زیرا آب سددوستی فقط برای آشامیدن شهروندان است .

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال 100 هزار اصله نهال در مناطق شهری مشهد غرس می شود و شهروندان می توانند به نام خود و اعضای خانواده نهال غرس کنند .

مهرورز با بیان اینکه حفظ فضای سبز و آبیاری درختان وظیفه همگان است، گفت: قطع 100 درخت در پروژه‌های مختلف شهری هیاهوی تبلیغاتی است و این درختان به روش روت بال جابجا شدند .

وی در ادامه عنوان داشت: عده‌ای می‌کوشند اطلاع‌رسانی نادرستی از فعالیتهای شهرداری مشهد به مردم ارائه دهند و در واقع قضاوت نادرستی می‌کنند .