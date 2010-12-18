رمضان اولادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون ساخت 26 طرح پتروشیمی در اولویت اول شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است، گفت: پیش بینی می شود در سالجاری راه اندازی چهار پروژه و طرح جدید پتروشیمی انجام شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در حال حاضر تکمیل و راه اندازی مجتمع پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین واحد تولید پی وی سی جهان مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد، تصریح کرد: تاکنون واحد تولید EDC این مجتمع پتروشیمی به پایان رسیده و حتی اولین محموله محصولEDC مجتمع پتروشیمی اروند به بازار عرضه شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی واحدهای منومری و PVC این مجتمع پتروشیمیایی تا بهمن ماه امسال، اظهار داشت: علاوه بر این در سال جاری راه اندازی و بهره برداری از واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر، بخشی از طرح فاز دوم پتروشیمی فجر و پلی استایرن مقاوم پتروشیمی تبریز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال از واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.



مجتمع پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.



پیشتر قرارداد مهندسی و خرید (E.P) به کنسرسیوم شرکت اوده آلمان و سازه ایران واگذار شده بود و در شرایط فعلی نصب تمامی تجهیزات داخلی و خارجی این واحد پتروشیمی توسط پیمانکاران داخلی نصب شده است. خوراک پتروشیمی اروند سالانه 252 تن اتیلن، یکهزار و 300 تن نمک و 50 تن اسید کلرید ریک است.

واحد پای اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر از دیگر طرحهایی بوده که عملیات ساخت واحد پلی اتیلن پتروشیمی امیرکبیر از سال 1384 تاکنون ادامه داشته که برای ساخت و راه اندازی این واحد شیمیایی بیش از 300 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.



لیسانس و مهندسی اصولی این پروژه پتروشیمی توسط شرکتهای بازل و تکنی مونت ایتالیا، مهندسی تفصیلی و تدارکات توسط دایلم کره جنوبی و پیمانکاران داخلی، ساخت عمده تجهیزات توسط سازندگان داخلی انجام شده است.



خوراک این واحد پلی اتیلنی سبک سالانه به میزان 303 هزار تن اتیلن از پتروشیمی امیرکبیر و مارون و 5 هزار تن پروپیلن توسط پتروشیمی امیرکبیر تامین می شود.



عملیات اجرایی طرح توسعه پتروشیمی تبریز از سال 1384 آغاز شده که برای ساخت این واحد جدید حدود 35 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است.



خوراک واحد پلی استایرن مقاوم تبریز سالانه به میزان 48 هزار تن از پتروشیمی تبریز و پارس عسلویه و 5 هزار تن کائوچوی مصنوعی از پتروشیمی اراک تامین می شود.