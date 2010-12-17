علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کرج در بحث ورزشهای قهرمانی از نامداران بسیاری بهره مند است که در رقابتهای اخیر مسابقات آسیایی گوانجو نیز به خوبی درخشیدند.

وی افزود: حدود 200 هزار ورزشکار در کرج فعالیت می کنند که از این عده بسیاری ناچار هستند به دلیل کمبود امکانات ورزشی به تهران مراجعه کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کمبود سالن های مجهز در رشته های گوناگون ورزشی به ویژه سالن برای ورزش بانوان، کمبود استخر شنا، ورزشگاه و ... از جمله نیازهای ضروری البرز به شمار می رود که باید با تخصیص اعتبارات مناسب برطرف شود.

وی ادامه داد: همچنین در هنگام برگزاری و میزبانی از مسابقات کشوری و ملی مکان مناسب خوابگاهی برای اسکان ورزشکاران وجود ندارد.

فیروزگاه یادآور شد: هیئتهای ورزشی برای استعدادیابی و نیز ایجاد آمادگی حضور در رقابتها نیازمند امکانات اولیه ای هستند که این امر جز با تامین اعتبارات کافی میسر نیست.

این مسئول ابراز امیدواری کرد که سفر دولت به استان البرز در تصویب پروژه های مهم ورزشی از جمله ورزشگاه 50 هزار نفری موثر باشد و پیشرفت و توسعه ورزش استان را به ورزشکاران نوید دهد.