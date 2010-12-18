به گزارش خبرنگار مهر، شوی رسانه ای شبکه های ماهواره ای بیگانه فارسی زبان در تبلیغ دانشگاهها و کالج های کم کیفیت و بعضا بی کیفیت که در کشورهای همجوار ایران از دبی تا باکو قرار دارند از دیگر سناریوهایی است که این شبکه ها با جدیت دنبال می کنند. شبکه های مختلف فارسی زبان در ماهواره، منوی وسیعی برای علاقمندان ورود به دانشگاه باز می کنند. تحصیل در بهترین جزایر دنیا، در خوش آب و هواترین نقاط دنیا تحصیل کنید و ...

در این میان تحرک آموزش عالی ایران و رسانه ملی در برابر شوی رسانه ای بیگانگان در زمینه آموزش عالی موضوعی قابل بررسی به نظر می آید. گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر با این گزارش که مقدمه ای بر موضوع معرفی ظرفیت های دانشگاهی کشور با استفاده از ظرفیت های داخلی و بین المللی رسانه ملی است وارد گفتگو با دانشگاهیان و مدیران و دست اندرکاران رسانه ملی شده که مهم ترین اظهارات آنها در جدول زیر منتشر می شود.

ردیف نام شخصیت اظهارات مهم 1 علیرضا رهایی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاههای خارجی بعضا بی کیفیت با تبلیغات گسترده در صدد جذب جوانان ایرانی هستند

تبلیغات دانشگاههای خارجی بی کیفیت در کشورهای همجوار به تهدید تبدیل شده است

برخی دانشگاههای خارجی بدون برآوردن نتیجه خوب، هزینه هایی سنگین به جوانان تحمیل می کنند

مجموعه های خبری داخلی باید مردم را در زمینه تبلیغات شبکه های بیگانه آگاه کنند 2 امیر هوشنگ عباس زاده - چهره شاخص تولید علم بومی در حوزه روابط عمومی هم آموزش عالی و هم رسانه ملی در زمینه تبلیغ و معرفی ظرفیت‌های دانشگاهی کشور منفعل عمل می‌کنند

معلوم نیست روابط عمومی دانشگاه‌ها چه کار می‌کنند؛ خیلی ندیده‌ام برای معرفی ظرفیت‌های دانشگاهی کشور کاری کرده باشند

صدا و سیما بیشتر به سمت کسب درآمدهای ثانیه‌ای می‌رود؛ این سازمان به آموزش عالی به اندازه‌ای که مخاطب دارد نپرداخته است

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای صدا و سیما الزام ایجاد کند که با دید دیگری به آموزش عالی بپردازد 3 حسام الدین آشنا - مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق (ع) رسانه‌ها مکلف به قائل شدن تخفیف‌‌های جدی برای تبلیغ ظرفیت‌های دانشگاهی کشور شوند

وقتی ظرفیت دانشگاهی ایران به بیش از تقاضا رسیده باید دانشگاههای دست چندم منطقه را پشت سر بگذاریم

برخی دانشگاههای کم کیفیت ایران بازار دانشگاههای بی کیفیت کشورهای منطقه را به قوت خود نگاه می دارند

متقاضیان تحصیل دوره کارشناسی در دانشگاههای خارج، از وضعیت زبان انگلیسی دانشگاههای داخل ناراحتند 4 حسن مسلمی نائینی - مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم جای خالی تبلیغات تلویزیونی آموزش عالی قابل توجه است

آموزش عالی ایران برای شبکه های در دسترس نظام "بسته های تبلیغی" آماده کند

شبکه های ملی و بین المللی صدا و سیما باید جوابگو باشند که دارند چه کار می کنند

دانشگاهها مکلف شوند که سایت های خود را چند زبانه کنند 5 محمدرضا پنجه شاهین – رئیس واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز فقط در "پیک سنجش" تبلیغ شده است

واحدهای بین الملل دانشگاهها بدون تبلیغ، مخاطبشان را دارند و نیازی به تبلیغ گسترده ندارند

تعداد قابل توجهی از متقاضیان یک واحد بین الملل چند سال در دانشگاههای بی کیفیت خارجی تحصیل کرده اند

ارمنستان، اوکراین، مجارستان، امارات، هند و فیلیپین شش کشوری که ایرانیان را برای آموزش پزشکی بی کیفیت جذب می کنند 6 محمد حسین کریم - رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند ماهواره‌های بیگانه با تبلیغات کاذب در صدد هوایی کردن ایرانیان برای تحصیل در دانشگاههای خارجی کم کیفیت هستند

هر قدر در اطلاع رسانی صنعت آموزش ایران بیشتر تعلل کنیم بیشتر ضرر می کنیم

باعث تأسف است که در دانشگاههای مالزی، امارات، کانادا و استرالیا هم اکثر اساتید ایرانی و هندی هستند و هم اکثر دانشجویان

جهت را معکوس کنیم؛ شرایط پویایی صنعت آموزش در ایران برای جذب دانشجوی خارجی را ایجاد کنیم 7 مجید مشیری - مدیرکل اداره بازرگانی

سازمان صدا و سیما پخش تبلیغات دانشگاههای داخل یک راه مقابله با تبلیغات شبکه های بیگانه فارسی زبان است

صدا و سیما آمادگی پخش تبلیغات دانشگاهها را دارد اما دانشگاهها میلی به تبلیغ ندارند

تعداد تبلیغات تلویزیونی واحدهای بین الملل دانشگاهها از بدو تاسیس‌شان تا کنون کمتر از انگشتان یک دست است

تبلیغ دانشگاهها در هیچ فضایی دیده نمی شود، نه در صدا و سیما، نه در بیلبوردها، نه در روزنامه ها و ... 8 حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم

قائم مقام سازمان صدا و سیما جای بیشتری برای نمایش ظرفیت های دانشگاهی کشور در رسانه ملی وجود دارد

تبلیغ اصلی برای دانشگاهها فارغ التحصیلان توانمند هستند

استکبار در تبلیغ آموزش عالی بی کیفیت کشورهای همجوار، در صدد استفاده کاذب از صداقت مخاطب است

صدا و سیما در مقابله با استکبار رسانه ای، به دنبال ارائه رسانه پاک است

هر چند که اظهارنظرهای مندرج در جدول، نظام اطلاع رسانی دیداری و شنیداری کشور در برابر شوی رسانه ای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان غربی در زمینه تبلیغ دانشگاهها و کالج های بعضا کم کیفیت در کشورهای همجوارمان را به نقد می کشد اما در صدد است تا یادآور این نکته باشد که جمهوری اسلامی ایران باید با ایجاد تکاپو در زمینه صنعت آموزش و استفاده از ابزار تبلیغات در این صنعت نه تنها از خروج داوطلبان آموزش عالی از کشور - بخصوص در زمینه هایی که به اندازه کافی امکانات داریم - جلوگیری کند بلکه زمینه را برای سرعت بخشیدن به جذب دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاههای ایران را فراهم سازد. ضمن اینکه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاههای بی کیفیتی که از سوی رسانه های بیگانه تبلیغ می شود جز افزایش نگرانی برای خانواده ها و تغییر فرهنگ و ذائقه جوانان هیچ سود دیگری نخواهد داشت.