به گزارش خبرنگار مهر، شوی رسانه ای شبکه های ماهواره ای بیگانه فارسی زبان در تبلیغ دانشگاهها و کالج های کم کیفیت و بعضا بی کیفیت که در کشورهای همجوار ایران از دبی تا باکو قرار دارند از دیگر سناریوهایی است که این شبکه ها با جدیت دنبال می کنند. شبکه های مختلف فارسی زبان در ماهواره، منوی وسیعی برای علاقمندان ورود به دانشگاه باز می کنند. تحصیل در بهترین جزایر دنیا، در خوش آب و هواترین نقاط دنیا تحصیل کنید و ...
|ردیف
|نام شخصیت
|اظهارات مهم
|1
|
علیرضا رهایی
|
دانشگاههای خارجی بعضا بی کیفیت با تبلیغات گسترده در صدد جذب جوانان ایرانی هستند
|2
|
امیر هوشنگ عباس زاده - چهره شاخص تولید علم بومی در حوزه روابط عمومی
|
هم آموزش عالی و هم رسانه ملی در زمینه تبلیغ و معرفی ظرفیتهای دانشگاهی کشور منفعل عمل میکنند
|3
|
حسام الدین آشنا - مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات
|
رسانهها مکلف به قائل شدن تخفیفهای جدی برای تبلیغ ظرفیتهای دانشگاهی کشور شوند
|4
|
حسن مسلمی نائینی - مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم
|
جای خالی تبلیغات تلویزیونی آموزش عالی قابل توجه است
|5
|
محمدرضا پنجه شاهین – رئیس واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز فقط در "پیک سنجش" تبلیغ شده است
|6
|
محمد حسین کریم - رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند
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ماهوارههای بیگانه با تبلیغات کاذب در صدد هوایی کردن ایرانیان برای تحصیل در دانشگاههای خارجی کم کیفیت هستند
|7
|
مجید مشیری - مدیرکل اداره بازرگانی
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پخش تبلیغات دانشگاههای داخل یک راه مقابله با تبلیغات شبکه های بیگانه فارسی زبان است
|8
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حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم
|
جای بیشتری برای نمایش ظرفیت های دانشگاهی کشور در رسانه ملی وجود دارد
هر چند که اظهارنظرهای مندرج در جدول، نظام اطلاع رسانی دیداری و شنیداری کشور در برابر شوی رسانه ای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان غربی در زمینه تبلیغ دانشگاهها و کالج های بعضا کم کیفیت در کشورهای همجوارمان را به نقد می کشد اما در صدد است تا یادآور این نکته باشد که جمهوری اسلامی ایران باید با ایجاد تکاپو در زمینه صنعت آموزش و استفاده از ابزار تبلیغات در این صنعت نه تنها از خروج داوطلبان آموزش عالی از کشور - بخصوص در زمینه هایی که به اندازه کافی امکانات داریم - جلوگیری کند بلکه زمینه را برای سرعت بخشیدن به جذب دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاههای ایران را فراهم سازد. ضمن اینکه حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاههای بی کیفیتی که از سوی رسانه های بیگانه تبلیغ می شود جز افزایش نگرانی برای خانواده ها و تغییر فرهنگ و ذائقه جوانان هیچ سود دیگری نخواهد داشت.
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