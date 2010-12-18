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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

نایب قهرمان المپیک سرمربی ملایری‌ها در لیگ کشتی شد

نایب قهرمان المپیک سرمربی ملایری‌ها در لیگ کشتی شد

مسعود مصطفی جوکار به عنوان سرمربی تیم کشتی شهدای ملایر در لیگ برتر کشتی آزاد را همراهی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهدای ملایر با سرمربیگری مسعود مصطفی‌جوکار دارنده مدال نقره وزن 60 کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد المپیک آتن در این مسابقات شرکت می کند.  این اتفاق در حالی رخ  داد که کشتی‌گیر با تجربه ملایری برای کشتی گرفتن در این مسابقات و قبول هدایت تیم زادگاهش بر سر دوراهی قرار گرفته بود و در نهایت تصمیم گرفت به عنوان سرمربی در این رقابتها شرکت کند.

رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از روز 6 دی ماه در دو گروه چهار تیمی آغاز می شود و تیم شهدای ملایر در گروه دوم این رقابتها با تیمهای گاز مازندران، شهدای جویبار و منتخب گلستان همگروه است.
 

کد مطلب 1211616

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