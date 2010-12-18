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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۱

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

کارهای نیمه تمام زیادی دارم/ هدفم کسب مدال در المپیک لندن است

کارهای نیمه تمام زیادی دارم/ هدفم کسب مدال در المپیک لندن است

دارنده مدال نقره جهان گفت: کارهای نیمه تمام زیادی دارم و فعلا قصد دارم همچنان در وزن 96 کیلوگرم کشتی بگیرم.

سعید ابراهیمی کشتی‌گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته در رقابتهای لیگ  در وزن 120 کیلوگرم حاضر شدم ولی این موضوع فقط یک تجربه بود.

وی ادامه داد: برای حضور در بازیهای آسیایی در رقابتهای انتخابی وزن 96 کیلوگرم به میدان رفتم و در چند هفته اخیر پس از بررسی شرایط خود به این نتیجه رسیدم که فعلا باید در همین وزن باقی بمانم.

ابراهیمی با اعلام اینکه قصد شرکت در مسابقه های لیگ برتر کشتی آزاد را دارد، اظهار داشت: در ماه های اخیر، تمرینات خود را در شهرستان نهاوند دنبال کرده ام و تقریبا یک ماه است که به تهران آمده ام و زیر نظر علیرضا رضایی تمرین می کنم و در صورتی که همدانی ها طلب 25 میلیون تومانی ام مربوط به فصل گذشته را به من بدهند دوباره این تیم را همراهی می کنم.

وی تصریح کرد: امکان دارد در رقابتهای کشتی قهرمانی کشور در تهران نیز که اواخر هفته جاری برگزارمی شود شرکت کنم تا راهم برای رسیدن به دوبنده تیم ملی هموارتر شود.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: هدفم بدست آوردن دوباره دوبنده وزن 96 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران است و برای رسیدن به این مهم و کسب مدال المپیک لندن تمام تلاش خود را بکار می بندم.

کد مطلب 1211619

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