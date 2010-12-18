مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم فولاد خوزستان برابر استقلال تهران گفت: این بازی هم مانند تمام دیدارهای دیگر ما مقابل تیم‌های مدعی و بالای جدول است. زمانی که با تیم‌های بالای جدول روبه‌رو می شویم، بازیکنان با تمرکز بیشتر و انگیزه بالاتر وارد زمین می شوند. قطعا در بازی با استقلال هم شرایط به اینگونه برای تیم فولاد خواهد بود و نمایش خوبی خواهیم داشت.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تیمش با بازی خوب و بزرگ مقابل استقلال به نتیجه مطلوب و پیروزی دست یابد در خصوص دلایل ضعف نتیجه گیری سرخپوشان خوزستانی با وجود ارائه بازی خوب گفت: ما شرح وظایفی سنگینی از بازیکنان‌مان در بخش حمله انتظار داریم و آنها وقتی سعی می کند آن شرح وظایف را در زمین پیاده کنند، شاید در زدن ضربات آخر تمرکز کافی نداشته و یا خسته باشند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان تاکید کرد: ما نمی خواهیم از شرح وظایف بازیکنان خود کم کنیم، چرا که به یک پیشرفت پایدار فکر می کنیم و نه بردهای لحظه‌ا‌ی. تیم ما نیز دارد به گونه‌ای کار می کند و رفته رفته صاحب فوتبالی می شود که اگر بتوانیم شاخصه‌های آن فوتبال را رعایت کنیم، تیم ویژه‌ای خواهیم شد.

وی در ادامه تاکید کرد: به شکست تیم فوتبال استقلال در خانه بسیار امیدوار هستیم و بازیکنانم برای دستیابی به این مهم از انگیزه بالایی برخوردار هستند.

وی در خاتمه اعلام کرد تیم فولاد خوزستان در غیاب جلال کاملی مفرد که دچار آسیب دیدگی است و کریم شاهوردی، مهرداد جماعتی و مهدی مومنی که محروم هستند، مقابل استقلال تهران صف آرایی می کند.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در آخرین دیدار از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 روز یکشنبه در ورزشگاه تختی اهواز از تیم استقلال تهران پذیرایی می کند.