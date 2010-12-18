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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۲۴

فناوری تعمیرات توربینها و کمپرسورهای گازی بومی شد

فناوری تعمیرات توربینها و کمپرسورهای گازی بومی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عملیات شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب گفت: تعمیرات اساسی توربینها و کمپرسورهای گازی 100 درصد بومی شده و از این پس از سوی کارکنان این شرکت انجام می شود.

حیدر شریفات در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته این شرکت موفق شد وابستگی به کشورهای خارجی را قطع کند و اکنون این شرکت توانایی انجام این خدمات را در تمام نقاط جهان دارد.

 وی افزود: به روز بودن آموزش و اطلاعات فنی پرسنل، توسعه و ارتقای کنترلهای تضمین کیفیت در تمام مراحل و کاهش درصد انحراف از برنامه های تعمیرات اساسی از برنامه های مهم و اولویت دار این شرکت است.
 
مدیر عملیات شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب عنوان کرد: این شرکت برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای وابسته و غیر وابسته به صنعت نفت آمادگی دارد.
 
شریفات با تاکید بر اینکه شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب گامهای بلندی در زمینه خدمت به صنعت نفت برداشته و این خدمات روز به روز در حال افزایش است.
کد مطلب 1211632

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