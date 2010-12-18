فناوری تعمیرات توربینها و کمپرسورهای گازی بومی شد

حیدر شریفات در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته این شرکت موفق شد وابستگی به کشورهای خارجی را قطع کند و اکنون این شرکت توانایی انجام این خدمات را در تمام نقاط جهان دارد.

وی افزود: به روز بودن آموزش و اطلاعات فنی پرسنل، توسعه و ارتقای کنترلهای تضمین کیفیت در تمام مراحل و کاهش درصد انحراف از برنامه های تعمیرات اساسی از برنامه های مهم و اولویت دار این شرکت است.



مدیر عملیات شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب عنوان کرد: این شرکت برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای وابسته و غیر وابسته به صنعت نفت آمادگی دارد.



شریفات با تاکید بر اینکه شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب گامهای بلندی در زمینه خدمت به صنعت نفت برداشته و این خدمات روز به روز در حال افزایش است.